Julian Trummer : "C'est la chance de ma vie !"

Qu'ont en commun la légende de la course John McGuinness - qui, avec 23 victoires, est tout de même le troisième pilote le plus victorieux de l'histoire du Tourist Trophy -, Lee Johnston, Dan Kneen, Conor Cummins, David Johnson et Steve Mercer, si ce n'est le fait d'être des coureurs de route doués ? Ils ont tous fait partie de la célèbre équipe des Britanniques Alan et Andy Jackson. Cette année, Julian Trummer fait également partie de ce cercle d'élite.

L'Autrichien, qui a succédé l'année dernière à son compatriote Horst Saiger en tant que pilote le plus rapide d'Europe continentale lors du Tourist Trophy sur l'île de Man, a été engagé, tout comme l'Irlandais Paul Jordan, pour le North West 200 et le Tourist Trophy, où il pilotera une Honda dans les catégories Supersport, Superstock et Superbike. En fin de saison, une apparition au Macau Motorcycle Grand Prix est également prévue.

Pour ce Styrien de 32 ans originaire de Lebring, qui s'était déjà promis, à l'âge de trois ans, de ne pas se contenter de participer aux courses sur le célèbre Snaefell Mountain Course, mais aussi de se battre pour des places sur le podium, il s'agit d'une nouvelle étape importante dans son plan de carrière visant à se classer dans le top 5 de la course sur route la plus dangereuse du monde.

"J'ai l'impression qu'en signant avec une équipe aussi expérimentée que le Jackson Racing, tout s'accorde enfin pour moi. J'ai fait des efforts extrêmes au cours des huit dernières années pour avoir la chance de courir pour une équipe de haut niveau, quelqu'un semble enfin l'avoir remarqué. C'est la chance de ma vie !", déclare Trummer, conscient de la situation. "Je suis heureux et excité de travailler avec cette équipe".

"Ma motivation et ma détermination, associées au savoir-faire technique et à l'expérience de l'équipe, me permettront de passer à la vitesse supérieure. Bien sûr, je veux surtout m'illustrer sur la 1000, mais je peux aussi bien faire sur la 600. Avoir Paul comme coéquipier ne peut être qu'un avantage. Je tiens à remercier Alan et Andy pour cette opportunité et j'espère que je répondrai aux attentes de l'équipe !"

Avant de tenter de décrocher de bons classements pour la première fois de la saison lors du North West 200 à la mi-mai, il s'agira de réaliser un programme d'essais complet à Snetterton et Castle Combe afin de se préparer aux courses. "John McGuinness, le pilote officiel Honda, sera également présent lors de ces tests. J'espère pouvoir tirer quelques enseignements de cette légende, après tout, il est l'un des pilotes les plus performants du Tourist Trophy".