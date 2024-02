Julian Trummer: "È l'occasione di una vita!".

Che cosa hanno in comune la leggenda delle corse John McGuinness - il terzo corridore più vincente nella storia del Tourist Trophy con 23 vittorie - Lee Johnston, Dan Kneen, Conor Cummins, David Johnson e Steve Mercer, oltre al fatto di essere corridori su strada di talento? Hanno tutti corso nella squadra di successo degli inglesi Alan e Andy Jackson. Quest'anno anche Julian Trummer fa parte di questa cerchia d'élite.

L'austriaco, che ha sostituito il connazionale Horst Saiger come il più veloce europeo continentale al Tourist Trophy dell'anno scorso sull'Isola di Man, è stato iscritto alla North West 200 e al Tourist Trophy, dove guiderà una Honda nelle classi Supersport, Superstock e Superbike, così come l'irlandese Paul Jordan. Per la fine della stagione è prevista anche una partecipazione al Macau Motorcycle Grand Prix.

Per il 32enne stiriano di Lebring, che già da piccolo aveva deciso che una volta cresciuto non solo avrebbe partecipato alle gare sul famigerato Snaefell Mountain Course, ma avrebbe anche lottato per il podio, si tratta di un altro importante passo avanti nel suo piano di carriera verso i primi cinque posti in quella che è probabilmente la gara su strada più pericolosa del mondo.

"Sento che finalmente tutto sta andando al suo posto grazie alla firma con una squadra di grande esperienza come la Jackson Racing. Ho lavorato duramente negli ultimi otto anni per avere la possibilità di correre per un top team, e finalmente qualcuno sembra averlo notato. È l'occasione della mia vita!", ha dichiarato Trummer. "Sono felice ed entusiasta di lavorare con questa squadra".

"La mia motivazione e la mia determinazione, unite alla competenza tecnica e all'esperienza della squadra, mi permetteranno di fare il prossimo passo avanti. Naturalmente voglio mettermi in mostra soprattutto sulla 1000cc, ma posso fare bene anche sulla 600cc. Avere Paul come compagno di squadra non può che essere un vantaggio. Ringrazio Alan e Andy per questa opportunità e spero di soddisfare le aspettative della squadra!".

Prima della North West 200 di metà maggio, che sarà la prima gara della stagione, ci sarà un ampio programma di test a Snetterton e Castle Combe per prepararsi alle gare. "Anche il pilota ufficiale Honda John McGuinness parteciperà a questi test. Spero di poter imparare molto da questa leggenda, dopo tutto è uno dei piloti di maggior successo del Tourist Trophy".