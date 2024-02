Julian Trummer: "Esta é a oportunidade de uma vida!"

O que é que a lenda das corridas John McGuinness - o terceiro piloto mais bem sucedido na história do Troféu Turista, com 23 vitórias - Lee Johnston, Dan Kneen, Conor Cummins, David Johnson e Steve Mercer têm em comum, para além de serem talentosos corredores de estrada? Todos eles fizeram parte da equipa de sucesso dos britânicos Alan e Andy Jackson. Este ano, Julian Trummer também pertence a este círculo de elite.

O austríaco, que substituiu o seu compatriota Horst Saiger como o mais rápido da Europa continental no Troféu Turista do ano passado na Ilha de Man, inscreveu-se no North West 200 e no Troféu Turista, onde vai pilotar uma Honda nas classes Supersport, Superstock e Superbike, tal como o irlandês Paul Jordan. Também está prevista uma participação no Grande Prémio de Macau de motociclismo no final da época.

Para o estírio de Lebring, de 32 anos, que já tinha decidido desde os três anos de idade que, quando crescesse, iria não só participar nas corridas na famosa pista da montanha Snaefell, mas também lutar por lugares no pódio, este é mais um passo importante no seu plano de carreira rumo aos cinco primeiros lugares naquela que é provavelmente a corrida de estrada mais perigosa do mundo.

"Sinto que tudo está finalmente a encaixar-se para mim ao assinar com uma equipa tão experiente como a Jackson Racing. Trabalhei muito nos últimos oito anos para ter a oportunidade de correr para uma equipa de topo e finalmente alguém parece ter reparado. Esta é a oportunidade de uma vida!", reconhece Trummer. "Estou feliz e entusiasmado por trabalhar com esta equipa".

"A minha motivação e determinação, juntamente com os conhecimentos técnicos e a experiência da equipa, permitir-me-ão dar o próximo passo em frente. É claro que quero exibir-me sobretudo nas 1000cc, mas também posso ter bons resultados nas 600cc. Ter o Paul como companheiro de equipa só pode ser uma vantagem. Gostaria de agradecer ao Alan e ao Andy por esta oportunidade e espero corresponder às expectativas da equipa!"

Antes da North West 200 em meados de maio, que será a primeira corrida da época, haverá um extenso programa de testes em Snetterton e Castle Combe para preparar as corridas. "O piloto da Honda, John McGuinness, também vai participar neste teste. Espero poder aprender muito com esta lenda, afinal de contas ele é um dos pilotos mais bem sucedidos do Troféu Turista."