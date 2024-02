Sin salida para FHO BMW Racing en el North West 200

Como recordatorio, el año pasado Peter Hickman y Joshua Brookes no pudieron participar en la carrera de Superstock en el North West 200 en el último momento porque las llantas de carbono de sus motos BMW no cumplían con la normativa de la Unión Irlandesa de Motociclismo. Como consecuencia, el equipo FHO BMW Racing se retiró del evento y sus pilotos tampoco participaron en las carreras de Superbike.

En vísperas de la edición de este año de la carrera triangular entre las ciudades norirlandesas de Portstewart, Coleraine y Portrush, se especuló sobre la participación de FHO BMW Racing. En un comunicado oficial, la propietaria del equipo, Faye Ho, aclaró la situación: "Tras una cuidadosa consideración y discusiones entre Pete, Josh, el equipo y yo, se ha decidido no participar en la North West 200 este año."

"Obviamente, la decisión de no participar en el evento de este año no fue fácil de tomar; somos un equipo de carreras en carretera y es un evento importante en el camino hacia el TT. Debido a la apretada agenda entre el NW200, el BSB y el TT, la logística habría sido muy apretada. Incluso el año pasado no nos sentíamos preparados al cien por cien como equipo cuando fuimos al Tourist Trophy. Ninguno de nosotros quiere ir al TT así otra vez, después de todo tenemos que defender nuestras victorias en el Senior TT y en las carreras de Superstock".

A pesar de la cancelación de FHO BMW Racing, el poseedor del récord de vuelta Peter 'Hicky' Hickman, que todavía está buscando su primera victoria en la clase Superbike en el North West 200, estará en el mayor evento al aire libre en Irlanda después de obtener la autorización de Faye Ho para correr con sus propias máquinas PHR Performance. "¡Todo el equipo de FHO Racing le desea lo mejor!".