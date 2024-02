Pas de départ de FHO BMW Racing au North West 200

Pour rappel, l'année dernière, Peter Hickman et Joshua Brookes ont été empêchés au dernier moment de participer à la course Superstock lors du North West 200 parce que les jantes en carbone de leurs BMW n'étaient pas conformes au règlement de la Motor Cycle Union of Ireland. En conséquence, l'équipe FHO BMW Racing s'est retirée de l'événement et ses pilotes n'ont pas non plus pris le départ des courses de Superbike.

Avant l'édition de cette année de la course triangulaire entre les villes nord-irlandaises de Portstewart, Coleraine et Portrush, la participation de FHO BMW Racing a fait l'objet de spéculations. Dans un communiqué officiel, la propriétaire de l'équipe, Faye Ho, a apporté des éclaircissements : "Après mûre réflexion et des discussions entre Pete, Josh, l'équipe et moi-même, il a été décidé de ne pas participer au North West 200 cette année".

"Bien sûr, la décision de ne pas participer à l'événement de cette année n'a pas été facile à prendre ; nous sommes une équipe de course sur route et c'est un événement important à l'approche du TT. En raison du calendrier serré entre le NW200, le BSB et le TT, la logistique aurait été serrée. L'année dernière déjà, nous ne nous sentions pas prêts à 100% en tant qu'équipe lorsque nous sommes allés au Tourist Trophy. Aucun d'entre nous n'a envie de se rendre à nouveau au TT dans ces conditions, car il s'agit tout de même de défendre nos victoires au TT senior et aux courses Superstock".

Malgré le refus de FHO BMW Racing, le détenteur du record du tour Peter "Hicky" Hickman, qui attend toujours sa première victoire dans la catégorie Superbike au North West 200, sera présent au plus grand événement en plein air d'Irlande, après avoir reçu l'autorisation de Faye Ho de prendre le départ avec ses propres machines PHR Performance. "Toute l'équipe FHO Racing lui souhaite le meilleur".