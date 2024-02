Nessuna partenza per FHO BMW Racing alla North West 200

Per ricordare che l'anno scorso a Peter Hickman e Joshua Brookes è stato impedito di partecipare alla gara Superstock della North West 200 all'ultimo momento perché i cerchi in carbonio delle loro BMW non erano conformi alle norme della Motor Cycle Union of Ireland. Di conseguenza, il team FHO BMW Racing si è ritirato dall'evento e i suoi piloti non hanno preso parte nemmeno alle gare Superbike.

In vista dell'edizione di quest'anno della gara triangolare tra le città nordirlandesi di Portstewart, Coleraine e Portrush, si è speculato sulla partecipazione di FHO BMW Racing. In una dichiarazione ufficiale, il proprietario del team Faye Ho ha chiarito la situazione: "Dopo un'attenta considerazione e discussioni tra Pete, Josh, il team e me, è stato deciso di non prendere parte alla North West 200 quest'anno".

"Ovviamente la decisione di non partecipare all'evento di quest'anno non è stata facile da prendere; siamo un team di road racing ed è un evento importante in vista del TT. A causa del fitto calendario tra la NW200, il BSB e il TT, la logistica sarebbe stata molto stretta. Anche l'anno scorso non ci sentivamo pronti al cento per cento come squadra quando siamo andati al Tourist Trophy. Nessuno di noi vuole andare di nuovo al TT in questo modo, dopo tutto dobbiamo difendere le nostre vittorie nel Senior TT e nelle gare Superstock".

Nonostante la cancellazione del FHO BMW Racing, il detentore del record sul giro Peter 'Hicky' Hickman, che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria nella classe Superbike alla North West 200, sarà presente al più grande evento all'aperto in Irlanda dopo aver ottenuto l'autorizzazione da Faye Ho a correre con le sue moto PHR Performance. "Tutto il team FHO Racing gli augura il meglio!".