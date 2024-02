A FHO BMW Racing não arranca no North West 200

Depois do escândalo do ano passado, quando as motos Superstock da FHO BMW Racing Team foram declaradas ilegais mesmo antes do início da corrida, a equipa nem sequer vai participar na NW200 deste ano.

Para recordar, no ano passado Peter Hickman e Joshua Brookes foram impedidos de participar na corrida de Superstock no North West 200 no último momento porque as jantes de carbono das suas motos BMW não cumpriam os regulamentos da Motor Cycle Union of Ireland. Como resultado, a equipa FHO BMW Racing retirou-se do evento e os seus pilotos também não participaram nas corridas de Superbike.

No período que antecedeu a edição deste ano da corrida triangular entre as cidades norte-irlandesas de Portstewart, Coleraine e Portrush, houve especulação sobre a participação da FHO BMW Racing. Numa declaração oficial, a proprietária da equipa, Faye Ho, esclareceu a situação: "Após uma análise cuidadosa e discussões entre Pete, Josh, a equipa e eu própria, foi decidido não participar na North West 200 deste ano."

"Obviamente, a decisão de não participar no evento deste ano não foi fácil de tomar; somos uma equipa de corridas de estrada e é um evento importante na preparação para o TT. Devido ao calendário apertado entre o NW200, o BSB e o TT, a logística teria sido muito apertada. Mesmo no ano passado não nos sentimos cem por cento prontos como equipa quando fomos ao Troféu Turista. Nenhum de nós quer ir ao TT assim outra vez, afinal de contas temos de defender as nossas vitórias no TT Sénior e nas corridas de Superstock."

Apesar do cancelamento da FHO BMW Racing, o detentor do recorde de voltas Peter 'Hicky' Hickman, que ainda está à procura da sua primeira vitória na classe Superbike no North West 200, vai estar no maior evento ao ar livre na Irlanda depois de obter autorização de Faye Ho para correr com as suas próprias máquinas PHR Performance. "Toda a equipa da FHO Racing deseja-lhe as maiores felicidades!"