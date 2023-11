Une raison de faire la fête : Toni Bou remporte son 34e titre de champion du monde !

Si ce n'est pas un triomphe pour l'éternité : alors que l'équipe d'usine Repsol Honda ne collectionne les podiums dans le championnat du monde MotoGP qu'en cas d'urgence, la série de victoires d'Antoni "Toni" Bou i Mena (né le 17 octobre 1986) se poursuit sans faiblir. Bou est resté en tête hier à Madrid devant son coéquipier en trial Repsol Honda Gabriel Marcelli.

L'après-midi a commencé par une nette domination des deux pilotes Repsol Honda. Bou a remporté les deux premiers tours de ce parcours exigeant, ce qui lui a permis de rejoindre Marcelli (3e) en finale. Le vieux routier Bou n'avait alors plus qu'à se classer 5e pour mettre la main sur un nouveau titre. Marcelli était en tête jusqu'à la dernière zone, avant qu'un fiasco ne le fasse retomber à la deuxième place. Bou, quant à lui, s'est planté dans la zone 2, mais est resté sans faute dans la zone 4, alors que Marcelli y a complètement échoué. C'est ainsi que le vainqueur en série espagnol a remporté sa cinquième victoire dans la sixième épreuve de force de 2023. La finale des championnats du monde aura lieu la semaine prochaine en France.

Toni Bou est le seul champion du monde de trial en extérieur et en intérieur depuis 2007 ! Il y a un an, il avait 16 titres à son actif, il en a maintenant 34 !

Bou est ainsi considéré, et de loin, comme le roi du trial le plus titré de tous les temps, devant Dougie Lampkin (7 fois en extérieur et 5 fois en intérieur) et Jordi Tarrés, qui a remporté sept titres en extérieur.

En 2007, à 20 ans et cinq mois, Bou était déjà le deuxième plus jeune champion du monde de trial indoor de l'histoire et le plus jeune à réussir un tel exploit sur une moto à quatre temps.

Toni Bou a participé à sa première compétition en 1999, lorsqu'il a remporté le "Catalan Cadet Trials Championship" à l'âge de douze ans. En 2001, il a été sacré champion d'Espagne de trial junior.

Il a fait ses débuts dans le championnat du monde de trial en 2003 à Bangor, en Irlande ; Toni Bou a terminé la saison à la treizième place du championnat du monde de trial en plein air et a été déclaré vainqueur du championnat européen de trial en plein air. Bou a remporté sa première victoire en championnat du monde de trial en 2006, en terminant cinquième au championnat du monde en extérieur et troisième au championnat du monde en intérieur. La même année, il a également été sacré champion d'Espagne de trial en extérieur.

Résultats du championnat du monde de X-trial à Madrid, 4 novembre 2023

1. Toni Bou, Repsol Honda, 8 points de pénalité

2. Gabriel Marcelli, Repsol Honda, 10

3. Toby Martyn, Montesa, 17

4. Jaime Busto, GASGAS, 16*.

5. Adam Raga, TRRS, 21.

Classement au championnat du monde après 6 des 7 épreuves :

1. Toni Bou, Repsol Honda, 122 points

2. Jaime Busto, GASGAS, 84

3. Gabriel Marcelli, Repsol Honda, 73

4. Adam Raga, TRRS, 55

5. Toby Martyn, Montesa, 36.