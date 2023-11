Un motivo per festeggiare: Toni Bou vince il 34° titolo di campione del mondo!

Se questo non è un trionfo per i tempi che furono: mentre il team Repsol Honda Works raccoglie podi nel Campionato del Mondo MotoGP solo in casi di emergenza, la striscia di vittorie di Antoni "Toni" Bou i Mena (nato il 17 ottobre 1986) continua senza sosta. Bou ha continuato a vincere ieri a Madrid davanti al suo compagno di squadra Repsol Honda Trial Gabriel Marcelli.

Il pomeriggio è iniziato con un netto dominio dei due piloti Repsol Honda. Bou ha vinto i primi due giri dell'impegnativo percorso, che lo hanno portato in finale con Marcelli (3° posto). Al cavallo di battaglia di Bou è bastato concludere al 5° posto per siglare un'altra vittoria del titolo. Marcelli è stato in testa fino all'ultima zona, prima che un guasto lo facesse retrocedere al secondo posto. Bou, invece, ha commesso un errore nella zona 2, ma è rimasto impeccabile nella zona 4, mentre Marcelli ha fallito completamente. Il vincitore di serie spagnolo ha così ottenuto la sua quinta vittoria nella sesta prova di forza del 2023. La finale del Campionato del Mondo si svolgerà la prossima settimana in Francia.

Toni Bou è l'unico campione del mondo di prove di forza all'aperto e al coperto dal 2007! Un anno fa aveva 16 titoli a suo nome, ora ne ha 34!

Bou è quindi di gran lunga il re del trial più vincente di tutti i tempi, davanti a Dougie Lampkin (7 volte all'aperto e 5 volte al coperto) e a Jordi Tarrés, che ha vinto sette titoli all'aperto.

All'età di 20 anni e cinque mesi, Bou è stato il secondo più giovane campione del mondo di trial indoor della storia nel 2007 e il più giovane a ottenere questo successo su una moto a quattro tempi.

Toni Bou ha partecipato alla sua prima gara nel 1999, quando ha vinto il "Campionato catalano di trial cadetti" all'età di dodici anni. Nel 2001 è stato incoronato campione spagnolo di trial junior.

Ha debuttato nel Campionato del Mondo di Trials nel 2003 a Bangor/Irlanda; Toni Bou ha concluso la stagione al tredicesimo posto nel Campionato del Mondo di Trials all'aperto ed è stato anche incoronato vincitore del Campionato Europeo di Trials all'aperto. Bou ha ottenuto la sua prima vittoria nel Campionato del Mondo Trials nel 2006, quando si è classificato quinto nel Campionato del Mondo Outdoor e terzo nel Campionato del Mondo Indoor. Nello stesso anno è stato anche premiato come campione spagnolo di trial outdoor.

Risultati del Campionato del mondo X-Trial a Madrid, 4 novembre 2023

1° Toni Bou, Repsol Honda, 8 punti di penalità

2° Gabriel Marcelli, Repsol Honda, 10

3° Toby Martyn, Montesa, 17

4. Jaime Busto, GASGAS, 16*

5. Adam Raga, TRRS, 21.

Classifica del Campionato del Mondo dopo 6 eventi su 7:

1° Toni Bou, Repsol Honda, 122 punti

2. Jaime Busto, GASGAS, 84

3. Gabriel Marcelli, Repsol Honda, 73

4° Adam Raga, TRRS, 55

5° Toby Martyn, Montesa, 36.