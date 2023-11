Um motivo para festejar: Toni Bou conquista o 34º título de Campeão do Mundo!

A estrela espanhola do trial Toni Bou venceu ontem a sexta prova do Campeonato do Mundo de X-Trial em Madrid. O piloto da Repsol Honda conquistou o seu 17º título mundial indoor e o 34º na geral.

Enquanto a equipa de trabalho da Repsol Honda só consegue lugares no pódio do Campeonato do Mundo de MotoGP em situações de emergência, a série de vitórias de Antoni "Toni" Bou i Mena (nascido a 17 de outubro de 1986) continua inabalável. Bou continuou a ser bem sucedido ontem em Madrid, à frente do seu companheiro de equipa na Repsol Honda Trial, Gabriel Marcelli.

A tarde começou com um claro domínio dos dois pilotos da Repsol Honda. Bou venceu as duas primeiras voltas do exigente percurso, o que o levou para a final com Marcelli (3º lugar). O cavalo de batalha Bou só precisou de terminar em 5º lugar para selar mais uma conquista do título. Marcelli esteve na liderança até à última zona, mas um fiasco fê-lo cair para o segundo lugar. Bou, por seu lado, cometeu um erro na zona 2, mas manteve-se impecável na zona 4, enquanto Marcelli falhou completamente nessa zona. O vencedor em série espanhol alcançou assim a sua quinta vitória na sexta prova de força de 2023. A final do Campeonato do Mundo terá lugar na próxima semana em França.

Toni Bou é o único campeão do mundo de trial nos campeonatos outdoor e indoor desde 2007! Há um ano, tinha 16 títulos em seu nome, agora tem 34!

Bou é, por conseguinte, de longe o rei do trial mais bem sucedido de todos os tempos, à frente de Dougie Lampkin (7x ao ar livre e 5x em pista coberta) e de Jordi Tarrés, que conquistou sete títulos ao ar livre.

Com 20 anos e cinco meses de idade, Bou foi o segundo mais jovem Campeão do Mundo de Trial Indoor da história em 2007 e o mais jovem a conseguir este êxito numa moto a quatro tempos.

Toni Bou participou na sua primeira competição em 1999, quando ganhou o "Campeonato Catalão de Trial de Cadetes" com doze anos de idade. Foi coroado Campeão de Espanha de Trial Júnior em 2001.

Estreou-se no Campeonato do Mundo de Trial em 2003, em Bangor/Irlanda; Toni Bou terminou a época em décimo terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Trial Outdoor e foi também coroado vencedor do Campeonato Europeu de Trial Outdoor. Bou obteve a sua primeira vitória no Campeonato do Mundo de Trial em 2006, quando terminou em quinto lugar no Campeonato do Mundo de Outdoor e em terceiro no Campeonato do Mundo de Indoor. No mesmo ano, foi também distinguido como Campeão de Espanha de Trial Outdoor.

Resultados do Campeonato do Mundo de X-Trial em Madrid, 4 de novembro de 2023

1º Toni Bou, Repsol Honda, 8 pontos de penalização

2.º Gabriel Marcelli, Repsol Honda, 10

3º Toby Martyn, Montesa, 17

4º Jaime Busto, GASGAS, 16*

5º Adam Raga, TRRS, 21.

Classificação do Campeonato do Mundo após 6 de 7 eventos:

1º Toni Bou, Repsol Honda, 122 pontos

2. Jaime Busto, GASGAS, 84

3. Gabriel Marcelli, Repsol Honda, 73

4º Adam Raga, TRRS, 55

5º Toby Martyn, Montesa, 36.