Toni Bou: Con el Repsol Honda Team hasta 2027

Toni Bou lleva pilotando para Honda desde 2007, y en diecisiete años el español se ha convertido en el piloto de trial más laureado de todos los tiempos en cuanto a títulos de campeón del mundo. Bou y el equipo Repspl Honda han ampliado su colaboración por cuatro años más, hasta 2027.

El piloto de trial profesional de 37 años está decidido a añadir nuevos éxitos a sus 17 títulos mundiales en trial indoor y outdoor, 221 victorias y 291 podios. "Estoy muy agradecido al equipo por la confianza que han depositado en mí durante estos años. Siempre he dicho que terminaría mi carrera deportiva con Repsol Honda, y lo mantengo. Estoy contento de poder seguir en este equipo, que se ha convertido en mi familia y con el que he ganado todos mis títulos."

Bou no piensa tomarse con calma los últimos años de su carrera: "Quiero seguir como hasta ahora, dar el 100% en cada competición y aprovechar al máximo las carreras que me quedan. He conseguido más de lo que podía soñar y lucharemos por más éxitos".

Bou debutó en el Campeonato del Mundo de Trial en 2003, entonces en Beta, y ganó el Campeonato de Europa de Trial ese mismo año. En 2006 ganó por primera vez una prueba del Campeonato del Mundo de Trial. Cuando cambió al equipo Honda Repsol y a la Honda de cuatro tiempos, se embarcó en una increíble racha de éxitos: desde entonces ha ganado todos los años tanto el Campeonato del Mundo de Trial Outdoor como el Indoor.