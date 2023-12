Toni Bou : avec le team Repsol Honda jusqu'en 2027

Depuis 2007, Toni Bou roule pour Honda et, en dix-sept ans, l'Espagnol est devenu le pilote de trial le plus titré de tous les temps. Aujourd'hui, Bou et le team Repspl Honda ont prolongé leur collaboration de quatre ans, jusqu'en 2027.

Le trialiste professionnel de 37 ans est bien décidé à ajouter de nouveaux succès à ses 17 titres de champion du monde de trial en intérieur et en extérieur, à ses 221 victoires et à ses 291 podiums. "Je suis très reconnaissant à l'équipe pour la confiance qu'elle m'a accordée pendant toutes ces années. J'ai toujours dit que je finirais ma carrière sportive chez Repsol Honda, et je m'y tiens. Je suis heureux de pouvoir rester dans cette équipe qui est devenue ma famille et avec laquelle j'ai gagné tous mes titres".

Bou ne prévoit en aucun cas de se la couler douce pour les dernières années de sa carrière : "Je veux continuer comme avant, me donner à 100% dans chaque compétition et faire le maximum dans les courses restantes de ma carrière. J'ai accompli plus que ce dont je pouvais rêver, et nous allons nous battre pour obtenir d'autres succès".

Bou a fait ses débuts dans le championnat du monde de trial en 2003, à l'époque sur Beta, et a remporté le championnat d'Europe de trial la même année. En 2006, il s'est imposé pour la première fois lors d'une compétition du championnat du monde de trial. En rejoignant l'équipe Honda Repsol et en montant sur une Honda à quatre temps, il a entamé une incroyable série de succès : depuis, il a remporté chaque année le championnat du monde de trial en extérieur et en intérieur.