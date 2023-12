Toni Bou: con il Repsol Honda Team fino al 2027

Toni Bou corre per Honda dal 2007 e in diciassette anni lo spagnolo è diventato il pilota di trial più vincente di tutti i tempi in termini di titoli mondiali. Bou e il Team Repspl Honda hanno ora esteso la loro collaborazione per altri quattro anni, fino al 2027.

Il 37enne professionista del trial è determinato ad aggiungere altri successi ai suoi 17 titoli mondiali di trial indoor e outdoor, 221 vittorie e 291 podi. "Sono molto grato alla squadra per la fiducia che ha riposto in me in questi anni. Ho sempre detto che avrei concluso la mia carriera sportiva con Repsol Honda e lo sto facendo. Sono felice di poter rimanere con questa squadra, che è diventata la mia famiglia e con la quale ho vinto tutti i miei titoli".

Bou non ha intenzione di prendersela comoda negli ultimi anni della sua carriera: "Voglio continuare come prima, dare il 100% in ogni gara e ottenere il massimo dalle corse rimanenti della mia carriera. Ho ottenuto più di quanto potessi sognare e lotteremo per altri successi".

Bou ha debuttato nel Campionato del Mondo di Trials nel 2003, poi in Beta, e ha vinto il Campionato Europeo di Trials nello stesso anno. Nel 2006 ha vinto per la prima volta una gara del Campionato del Mondo Trials. Quando è passato al Team Honda Repsol e alla Honda a quattro tempi, ha iniziato un'incredibile serie di successi: da allora ha vinto ogni anno sia il Campionato del Mondo Trials Outdoor che quello Indoor.