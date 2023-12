Toni Bou: Com a equipa Repsol Honda até 2027

O espanhol Toni Bou, detentor do recorde absoluto com 34 títulos de campeão do mundo em provas (indoor e outdoor) até à data, assinou por mais quatro anos com a equipa Repsol Honda.

Toni Bou corre pela Honda desde 2007 e, em dezassete anos, o espanhol tornou-se o piloto de trial mais bem sucedido de todos os tempos em termos de títulos do campeonato do mundo. Bou e a Repspl Honda Team prolongaram agora a sua parceria por mais quatro anos, até 2027.

O profissional de trial de 37 anos está determinado a acrescentar mais sucessos aos seus 17 títulos de campeão do mundo em trial indoor e outdoor, 221 vitórias e 291 subidas ao pódio. "Estou muito grato à equipa pela confiança que depositaram em mim ao longo dos anos. Sempre disse que terminaria a minha carreira desportiva com a Repsol Honda e mantenho essa posição. Estou feliz por poder ficar com esta equipa, que se tornou a minha família e com a qual conquistei todos os meus títulos."

Bou não tem planos para os últimos anos da sua carreira: "Quero continuar como antes, dar 100% em todas as competições e tirar o máximo partido das restantes provas da minha carreira. Consegui mais do que poderia ter sonhado e vamos lutar por mais sucesso."

Bou estreou-se no Campeonato do Mundo de Trial em 2003, depois na Beta, e venceu o Campeonato Europeu de Trial no mesmo ano. Em 2006, venceu pela primeira vez uma prova do Campeonato do Mundo de Trial. Quando mudou para a Honda Repsol Team e para a Honda a quatro tempos, iniciou uma incrível série de sucessos: desde então, ganhou todos os anos os Campeonatos do Mundo de Trial Outdoor e Indoor.