Toni Bou: "Mientras dure"

El 34 veces campeón del mundo de trial hace balance de la temporada 2023, echa la vista atrás y no tiene previsto bajar el ritmo en el futuro, sino todo lo contrario. Entrevista con uno de los deportistas de motor más laureados de todos los tiempos.

La ampliación del contrato de Toni Bou en Repsol Honda, anunciada el pasado mes de diciembre, no fue una sorpresa. El español de Piera, cerca de Barcelona, siempre había dicho que algún día terminaría su carrera en el equipo. El hecho de que fuera un contrato por otros cuatro años fue una sorpresa. Por tanto, seguiremos viéndolesobre su Montesa hasta 2027 . Y si se sale con la suya, es muy posible que haya uno o dos títulos mundiales más por venir.

La decisión sobre el título de TrialGP tardó más porque Jaime Busto hizo una gran primera mitad de temporada. Por otro lado, usted dominó X-Trial de principio a fin. ¿Cuál de los dos títulos tiene más valor para ti?

El Campeonato del Mundo al aire libre, porque estuvo muy reñido. Después de las seis primeras pruebas, Jaime Busto y yo estábamos empatados a puntos. Todo estuvo muy reñido y también fue difícil adaptar la moto. Hacia la mitad de la temporada hicimos algunos buenos cambios. El equipo me dio lo que necesitaba y tuvimos un final de temporada muy bueno. Por eso el título al aire libre es más importante para mí.

Cada vez hay más corredores jóvenes y fuertes. ¿Cómo se las arregla físicamente?

Llevo trabajando todo lo que puedo desde el principio de mi carrera. A medida que envejezco, es más importante tratar bien las lesiones. A los 37 años, simplemente se tarda más que con los jóvenes. Su mayor ventaja reside en su rápida recuperación. Pero, en general, el año pasado fue bueno. Claro que hay lesiones menores aquí y allá, pero eso es normal. Soy un piloto agresivo, así que es inevitable. Pero quiero estar a la altura de los jóvenes y lo veo como un factor de motivación adicional.

Llevas dos años trabajando con Takahisa Fujinami . ¿Qué se siente cuando tu compañero de equipo de toda la vida se convierte en jefe de equipo?

Con Fuji es fácil. Siempre hemos tenido una buena relación, incluso cuando competíamos el uno contra el otro. Para mí es un honor pilotar para él. Disfrutamos y ya hemos ganado cuatro títulos mundiales juntos. Evidentemente, para él también es fantástico.

La temporada pasada ganó usted su 33º y 34º título mundial. Así que los objetivos para 2024 son obvios, ¿verdad?

Quiero ganar siempre que pueda y defender los dos títulos. Siempre tengo la obligación de ganar. Pero también tengo que ser realista. He sido campeón del mundo durante 17 años seguidos. Un día se romperá la racha. Estoy disfrutando mientras puedo. Cuando miro atrás y veo lo que hemos conseguido, ¡es increíble! Intento estar en forma, hacerlo lo mejor posible y saborear al máximo el resto de mi carrera en activo.

Usted es el piloto con más victorias de la historia. El récord que le falta es el de más podios. ¿Piensa en estas cosas o no le importan?

Claro, los récords son emocionantes y pueden ser un factor de motivación: conseguir algo que nadie ha logrado antes. Pero para mí, nunca han sido objetivos que haya tenido activamente en mente desde que empecé a montar en bicicleta. Me tomo una aplicación cada vez e intento ignorar los números y los récords por el camino. Céntrate en lo esencial.

¿Cómo valora los progresos de su compañero de equipo Gabriel Marcelli ? ¿Crees que son realistas las dobles victorias de los pilotos Repsol Honda en ambas disciplinas?

Será muy difícil. Pero Gabri está evolucionando magníficamente y creo que es capaz de luchar por el título mundial. Jaime Busto (GASGAS)también hizo una buena temporada en 2023 y sigue desarrollándose. Es muy fuerte, tiene mucho talento. Es estupendo ver a los jóvenes luchar y poder opinar por sí mismos. Gabri estuvo especialmente fuerte al final de la temporada pasada, sobre todo en pista cubierta. Espero que esté muy fuerte en 2024.

Después de 17 años con Repsol Honda, el equipo ha ampliado tu contrato por 4 años más...

El equipo es como una familia para mí. Ser campeones del mundo juntos cada año durante 17 años es mágico. No puedo decirlo de otra manera. Que me ofrezcan otro contrato de cuatro años a los 37, muy pocos equipos lo harían. Quiero disfrutarlo y estoy deseando que llegue 2024.

¿Qué aporta eso a su confianza? ¿Saber que su equipo tiene absoluta confianza en usted?

Me tranquiliza. Pero creo que me he ganado esta confianza a lo largo de mi carrera. Confío en el equipo, ellos confían en mí. Sabemos que también se pueden perder campeonatos del mundo. A lo largo de nuestra carrera hemos estado a punto de conseguirlo varias veces, pero cada vez hemos salido del atolladero por nuestros propios medios. Estoy muy agradecido a Repsol Honda.

La temporada 2024 comienza con el X-Trial el 4 de febrero en Barcelona. ¿Algo especial para usted?

Siempre. Esel evento de casa y siento el cariño de los aficionados. Eso siempre supone una motivación extra. Además, siempre es bueno empezar bien la temporada, dar un buen espectáculo y marcar la pauta de la temporada.