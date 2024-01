Toni Bou : "Tant que c'est possible"

Le 34e champion du monde de trial dresse le bilan de la saison 2023, ose un regard en arrière et n'a pas l'intention de baisser le ton à l'avenir, bien au contraire. Entretien avec l'un des plus grands champions de sport automobile de tous les temps.

La prolongation de contrat de Toni Bou chez Repsol Honda, annoncée en décembre dernier, n'a pas été une surprise. L'Espagnol de Piera, près de Barcelone, avait toujours dit qu'il finirait un jour sa carrière dans cette équipe. Mais le fait qu'il s'agisse d'un contrat de quatre ans supplémentaires a tout de même surpris. Nous le verronsdonc encore sur sa Montesa jusqu'en 2027 . Et si cela ne tient qu'à lui, un ou deux titres de champion du monde pourraient bien venir s'y ajouter.

La décision concernant le titre TrialGP a pris plus de temps, car Jaime Busto a réalisé une première moitié de saison exceptionnelle. En revanche, tu as dominé le X-Trial du début à la fin. Lequel des deux titres a le plus de valeur à tes yeux ?

Le championnat du monde outdoor, parce que c'était très serré. Après les six premières épreuves, Jaime Busto et moi étions à égalité de points. Tout était très serré et en plus, il était difficile d'adapter la moto. Vers la moitié de la saison, nous avons fait quelques bons changements. L'équipe m'a donné ce dont j'avais besoin et nous avons donc eu une très bonne fin de saison. C'est pourquoi le titre en extérieur est plus important pour moi.

De plus en plus de jeunes coureurs forts arrivent. Comment gères-tu cela physiquement ?

Depuis le début de ma carrière, je travaille aussi dur que possible. Avec l'âge, il devient plus important de bien traiter les blessures. À 37 ans, cela prend tout simplement plus de temps que pour les jeunes. La récupération rapide est leur plus grand avantage. Mais l'année dernière a été en grande partie bonne. Bien sûr, il y a des petites blessures ici et là, mais c'est normal. Je suis un coureur agressif, cela ne peut pas m'échapper. Mais je veux rivaliser avec les jeunes et je vois cela comme un facteur de motivation supplémentaire.

Depuis deux ans, tu travailles avec Takahisa Fujinami . Qu'est-ce que cela fait de voir son coéquipier de longue date devenir manager de l'équipe ?

Avec Fuji, c'est facile. Nous avons toujours eu une bonne relation, même lorsque nous courions l'un contre l'autre. Pour moi, c'est un honneur de courir pour lui. Nous en profitons et nous avons déjà remporté quatre titres de champion du monde ensemble. C'est évidemment génial pour lui aussi.

La saison dernière, tu as remporté tes 33e et 34e titres mondiaux. Les objectifs pour 2024 sont donc évidents, n'est-ce pas ?

Je veux gagner aussi souvent que possible et défendre les deux titres. J'ai toujours l'obligation de gagner. Mais je dois aussi être réaliste. Cela fait 17 ans d'affilée que je suis champion du monde. Un jour, cette série se brisera. J'en profite tant que c'est possible. Quand je regarde en arrière et que je vois ce que nous avons accompli - incroyable ! J'essaie d'être en forme, de donner le meilleur de moi-même et de profiter pleinement du reste de ma carrière active.

Tu es le pilote qui a remporté le plus de victoires dans l'histoire. Un record qui te manque encore est celui du plus grand nombre de podiums. Est-ce que tu penses à ce genre de choses ou est-ce que tu t'en fiches ?

Bien sûr, les records sont excitants et peuvent être un facteur de motivation : réaliser quelque chose que personne n'a jamais réussi auparavant. Mais pour moi, cela n'a jamais été des objectifs que j'ai activement envisagés depuis que je roule. Je prends les candidatures pour les candidatures et j'essaie de faire abstraction des chiffres et des records en cours de route. Je me concentre sur l'essentiel !

Comment évalues-tu les progrès de ton coéquipier Gabriel Marcelli ? Est-ce que tu penses que des doubles victoires pour vous, pilotes Repsol Honda, dans les deux disciplines sont réalistes ?

Ce sera très difficile. Mais Gabri évolue de manière grandiose et je pense qu'il est en mesure de se battre pour le titre mondial. Jaime Busto (GASGAS) alui aussi réalisé une bonne saison 2023 et continue de se développer. Il est très fort, très talentueux. Voir les jeunes se battre et avoir son mot à dire, c'est génial. Gabri a été très fort, surtout à la fin de la saison dernière, surtout à l'intérieur. Je l'attends très fort en 2024.

Après 17 ans chez Repsol Honda, l'équipe a prolongé ton contrat de quatre années supplémentaires...

L'équipe est comme une famille pour moi. Être champion du monde ensemble chaque année pendant 17 ans, c'est magique. Je ne peux pas le dire autrement. Se voir proposer un nouveau contrat de quatre ans à l'âge de 37 ans, peu d'équipes le feraient. Je veux en profiter et j'ai hâte d'être en 2024.

Qu'est-ce que cela fait à ta confiance en toi : Savoir que ton équipe t'accorde une confiance absolue ?

Cela me rend calme. Mais je pense que j'ai mérité cette confiance au cours de ma carrière. J'ai confiance en l'équipe, ils ont confiance en moi. Nous savons que l'on peut aussi perdre des championnats du monde. Cela a failli arriver quelques fois dans notre carrière, mais à chaque fois, nous nous sommes sortis de l'ornière par nos propres moyens. J'éprouve une grande gratitude envers Repsol Honda.

La saison 2024 débute avec le X-Trial le 4 février à Barcelone. Quelque chose de spécial pour toi ?

Toujours. C'est la compétition à domicile et je ressens l'amour des fans. Cela signifie toujours une motivation supplémentaire. De plus, c'est toujours bon de commencer la saison en beauté, de donner un bon spectacle et de poser les jalons de la saison.