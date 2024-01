Toni Bou: "Finché dura".

Il 34 volte campione del mondo di trial fa un bilancio della stagione 2023, si guarda indietro e non ha intenzione di rallentare in futuro, anzi. Intervista a uno degli atleti di motorsport di maggior successo di tutti i tempi.

Il prolungamento del contratto di Toni Bou alla Repsol Honda, annunciato lo scorso dicembre, non è stato una sorpresa. Lo spagnolo di Piera, vicino a Barcellona, aveva sempre detto che un giorno avrebbe concluso la sua carriera con la squadra. Il fatto che si trattasse di un contratto per altri quattro anni è stata una sorpresa. Continueremo quindi a vederlosulla sua Montesa fino al 2027 . E se vuole, potrebbero arrivare ancora uno o due titoli di campione del mondo.

La decisione sul titolo TrialGP è stata più lunga perché Jaime Busto ha avuto una grande prima metà di stagione. D'altra parte, lei ha dominato l'X-Trial dall'inizio alla fine. Quale dei due titoli ha più valore per lei?

Il Campionato del Mondo Outdoor, perché è stato molto combattuto. Dopo i primi sei eventi, io e Jaime Busto eravamo a pari punti. Era tutto molto vicino ed era anche difficile adattare la moto. Verso la metà della stagione abbiamo apportato alcune buone modifiche. La squadra mi ha dato quello di cui avevo bisogno e abbiamo concluso molto bene la stagione. Ecco perché il titolo outdoor è più importante per me.

Stanno arrivando sempre più giovani corridori forti. Come riesci a gestirli fisicamente?

Ho lavorato il più possibile fin dall'inizio della mia carriera. Con l'avanzare dell'età, diventa sempre più importante curare bene gli infortuni. A 37 anni, ci vuole più tempo rispetto ai giovani. Il loro più grande vantaggio è la rapidità di recupero. Ma per la maggior parte, l'anno scorso è stato positivo. Certo, ci sono piccoli infortuni qua e là, ma è normale. Sono un corridore aggressivo, quindi è inevitabile. Ma voglio stare al passo con i giovani e lo vedo come un ulteriore fattore motivante.

Da due anni collabora con Takahisa Fujinami . Come ci si sente quando un compagno di squadra di lunga data diventa team manager?

Con Fuji è facile. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche quando correvamo ancora l'uno contro l'altro. È un onore per me guidare per lui. Ci divertiamo e ora abbiamo vinto quattro titoli mondiali insieme. Ovviamente è un'ottima cosa anche per lui.

La scorsa stagione ha vinto il 33° e il 34° titolo mondiale. Quindi gli obiettivi per il 2024 sono ovvi, giusto?

Voglio vincere il più spesso possibile e difendere entrambi i titoli. Ho sempre l'obbligo di vincere. Ma devo anche essere realista. Sono stato campione del mondo per 17 anni di fila. Un giorno la striscia si interromperà. Me la sto godendo finché posso. Quando mi guardo indietro e vedo quello che abbiamo raggiunto, è incredibile! Cerco di essere in forma, di fare del mio meglio e di godermi appieno il resto della mia carriera attiva.

Lei è il corridore con il maggior numero di vittorie nella storia. Un record che ancora le manca è il maggior numero di podi. Pensa a queste cose o non le interessa?

Certo, i record sono emozionanti e possono essere un fattore motivante: raggiungere qualcosa che nessuno è mai riuscito a fare prima. Ma per me questi non sono mai stati obiettivi che ho avuto in mente attivamente da quando ho iniziato a pedalare. Prendo un'applicazione alla volta e cerco di ignorare i numeri e i record lungo il percorso. Mi concentro sull'essenziale!

Come valuta i progressi del suo compagno di squadra Gabriel Marcelli ? Credi che una doppia vittoria per voi piloti Repsol Honda in entrambe le discipline sia realistica?

Sarà molto difficile. Ma Gabri si sta sviluppando in modo eccellente e credo che sia in grado di lottare per il titolo mondiale. Anche Jaime Busto (GASGAS) ha avuto una buona stagione nel 2023 e sta continuando a crescere. È molto forte e di grande talento. È bello vedere i giovani combattere e poter dire la loro. Gabri è stato particolarmente forte verso la fine della scorsa stagione, soprattutto al coperto. Mi aspetto che sia molto forte nel 2024.

Dopo 17 anni con Repsol Honda, la squadra ha prolungato il suo contratto per altri 4 anni...

La squadra è come una famiglia per me. Diventare campioni del mondo insieme ogni anno per 17 anni è magico. Non posso dirlo in altro modo. Mi è stato offerto un altro contratto di quattro anni all'età di 37 anni: poche squadre lo farebbero. Voglio godermi questo momento e non vedo l'ora che arrivi il 2024".

Che effetto fa questo sulla sua fiducia? Sapere che la sua squadra ha assoluta fiducia in lei?

Mi rende tranquillo. Ma credo di essermi guadagnato questa fiducia nel corso della mia carriera. Io mi fido della squadra, loro si fidano di me. Sappiamo che i campionati del mondo si possono anche perdere. Ci siamo andati vicini alcune volte nella nostra carriera, ma ogni volta ci siamo tirati fuori dal pantano con le nostre forze. Sono molto grato a Repsol Honda.

La stagione 2024 inizia con l'X-Trial il 4 febbraio a Barcellona. È qualcosa di speciale per lei?

Sempre. Èl'evento di casa e sento l'amore dei tifosi. Questo significa sempre una motivazione in più. Inoltre, è sempre bene partire bene all'inizio della stagione, fare un bello spettacolo e stabilire lo standard per la stagione.