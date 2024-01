Toni Bou: "Enquanto durar"

O 34 vezes campeão do mundo de trial faz o balanço da época de 2023, olha para trás e não tenciona abrandar no futuro - muito pelo contrário. Entrevista com um dos atletas de desporto automóvel mais bem sucedidos de todos os tempos.

por Rob La Salle - Automatic translation from German

A prorrogação do contrato de Toni Bou com a Repsol Honda, anunciada em dezembro passado, não foi uma surpresa. O espanhol de Piera, perto de Barcelona, sempre disse que um dia iria terminar a sua carreira na equipa. O facto de se tratar de um contrato por mais quatro anos foi uma surpresa. Assim, continuaremos avê-lo na sua Montesa até 2027 . E, se ele levar a sua avante, é bem possível que haja mais um ou dois títulos de campeão do mundo pela frente.

A decisão sobre o título de TrialGP demorou mais tempo porque Jaime Busto teve uma excelente primeira metade da época. Por outro lado, tu dominaste o X-Trial do princípio ao fim. Qual dos dois títulos é mais valioso para ti?

O Campeonato do Mundo de Outdoor, porque foi muito renhido. Após as primeiras seis provas, Jaime Busto e eu estávamos empatados em pontos. Tudo estava muito próximo e também foi difícil adaptar a mota. A meio da época, fizemos algumas boas alterações. A equipa deu-me o que eu precisava e tivemos um final de época muito bom. É por isso que o título outdoor é mais importante para mim.

Estão a surgir cada vez mais jovens ciclistas fortes. Como é que lida com isso fisicamente?

Desde o início da minha carreira, tenho trabalhado o mais possível. À medida que vou envelhecendo, torna-se mais importante tratar bem as lesões. Aos 37 anos, isso simplesmente leva mais tempo do que com os jovens. A sua maior vantagem reside na sua rápida recuperação. Mas, na sua maior parte, o ano passado foi bom. Claro que há pequenas lesões aqui e ali, mas isso é normal. Sou um piloto agressivo, por isso é inevitável. Mas quero acompanhar os mais jovens e vejo isso como um fator de motivação adicional.

Há dois anos que trabalha com Takahisa Fujinami . Como é que se sente quando o seu companheiro de equipa de longa data se torna chefe de equipa?

Com o Fuji é fácil. Sempre tivemos uma boa relação, mesmo quando ainda corríamos um contra o outro. É uma honra para mim pilotar para ele. Nós gostamos e já ganhámos quatro títulos de campeão do mundo juntos. É óbvio que isso também é ótimo para ele.

Na época passada, conquistou os seus 33º e 34º títulos de campeão do mundo. Por isso, os objectivos para 2024 são óbvios, certo?

Quero ganhar o mais possível e defender os dois títulos. Tenho sempre a obrigação de ganhar. Mas também tenho de ser realista. Sou campeão do mundo há 17 anos consecutivos. Um dia a série vai acabar. Estou a aproveitar enquanto posso. Quando olho para trás e vejo o que alcançámos, é incrível! Tento estar em forma, dar o meu melhor e saborear ao máximo o resto da minha carreira ativa.

É o piloto com mais vitórias na história. Um recorde que ainda lhe falta é o do maior número de subidas ao pódio. Pensa nessas coisas ou não se preocupa com elas?

Claro que os recordes são excitantes e podem ser um fator de motivação: conseguir algo que nunca ninguém conseguiu antes. Mas, para mim, estes nunca foram objectivos que eu tivesse ativamente em mente desde que comecei a andar de bicicleta. Faço uma aplicação de cada vez e tento ignorar os números e os recordes ao longo do caminho. Concentro-me no essencial!

Como avalia os progressos do seu companheiro de equipa Gabriel Marcelli ? Acha que é realista obter duplas vitórias para os pilotos da Repsol Honda em ambas as disciplinas?

Isso vai ser muito difícil. Mas o Gabri está a evoluir muito bem e penso que ele é capaz de lutar pelo título mundial. Jaime Busto (GASGAS)também teve uma boa época em 2023 e continua a evoluir. É muito forte, muito talentoso. É ótimo ver os jovens a lutar e a poderem ter uma palavra a dizer. Gabri foi particularmente forte no final da época passada, especialmente em pista coberta. Espero que ele seja muito forte em 2024.

Após 17 anos na Repsol Honda, a equipa prolongou o seu contrato por mais 4 anos...

A equipa é como uma família para mim. Sermos campeões do mundo juntos todos os anos durante 17 anos é mágico. Não o posso dizer de outra forma. Receber outra proposta de contrato de quatro anos aos 37 anos - muito poucas equipas o fariam. Quero aproveitar e estou ansioso por 2024.

O que é que isso faz à sua confiança? Saber que a sua equipa tem confiança absoluta em si?

Fico mais calmo. Mas acho que ganhei esta confiança ao longo da minha carreira. Confio na equipa, eles confiam em mim. Sabemos que também se pode perder campeonatos do mundo. Estivemos perto algumas vezes na nossa carreira, mas conseguimos sempre sair do pântano com as nossas próprias forças. Estou muito grato à Repsol Honda.

A época de 2024 começa com o X-Trial, a 4 de fevereiro, em Barcelona. É algo especial para si?

Sempre. Éa prova em casa e sinto o amor dos adeptos. Isso significa sempre uma motivação extra. Também é sempre bom começar bem a época, dar um bom espetáculo e estabelecer o padrão para a época.