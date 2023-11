Misterio resuelto: Dylan Ferrandis a punto de cambiar a Honda

La "Silly Season" de la plantilla estadounidense de motocross está en pleno apogeo. Después de que muchos rumores se hayan confirmado recientemente, el último misterio ya está resuelto: Dylan Ferrandis, el bicampeón de 250cc Supercross y Pro Motocross, anunció su separación del Star Racing Yamaha al final de la temporada de este año. El Star Racing había sido la casa del expiloto francés desde 2017. "La temporada 2023 ha terminado", anunció Ferrandis en Instagram en octubre. "Esto también marcó el final de mi tiempo con Monster Energy Yamaha Star Racing. Fueron siete años con muchos recuerdos y éxitos".

Hasta ahora no estaba claro si el piloto de 29 años encontraría un nuevo equipo o anunciaría su retirada. En el pasado, Ferrandis no creó las mejores condiciones para encontrar rápidamente un nuevo equipo de carreras. No temía dar a conocer su descontento con su Yamaha y su equipo, algo que no gustaba nada a los equipos, fabricantes y patrocinadores. Además, su estilo de pilotaje agresivo no le hizo favorito entre el público.

Recientemente, hubo numerosas especulaciones. Una posibilidad, debido a su patrocinador de bebidas Monster Energy, era Kawasaki. Esa puerta se cerró rápidamente cuando Jason Anderson amplió su contrato con el equipo. Otra opción era H.E.P. Suzuki. Sin embargo, lo más probable es que Shane McElrath sea el elegido, dejando el último asiento libre delante de las narices de Ferrandis. Fire Power Honda también estaba en la conversación. Sin embargo, al tratarse de un equipo puramente de Supercross, el francés, como ex campeón al aire libre, no estaría bien asesorado con él.

Ahora Ferrandis ha sido visto en la pista de pruebas del equipo Phoenix Honda. Phoenix Honda ha sido hasta ahora un equipo sólo de 250cc en el Campeonato Monster Energy AMA Supercross. Esto les daría menos de diez semanas para construir un programa completo de 450cc para Ferrandis. Sin embargo, hacerse con los servicios de un piloto de su calibre es una gran oportunidad para el equipo. Aumentaría la notoriedad y el éxito. Además, tendrían la experiencia de un equipo de 450cc de la serie de carreras Arenacross y, debido a su tamaño, también dispondrían del presupuesto suficiente.

El piloto de 29 años se sintió visiblemente cómodo sobre la moto durante el primer día de pruebas. "He dado muchas vueltas y me he sentido tan bien como siempre", comentó entusiasmado. "He pasado bien todas las curvas. El chasis funcionaba muy bien en los baches y en las frenadas, y el acelerador se controlaba muy bien. El equilibrio que tengo sobre la moto es genial. La moto me seguía en todos los carriles".

De momento, ni el equipo ni Ferrandis han confirmado oficialmente una colaboración. Por lo poco que se sabe del expiloto francés y las publicaciones en los canales de redes sociales del equipo Phoenix Honda, la colaboración se espera para 2024.