Mystère résolu : Dylan Ferrandis va rejoindre Honda

La 'silly season' du staff américain de motocross bat son plein. Alors que de nombreuses rumeurs ont été confirmées ces derniers temps, le dernier mystère est désormais résolu : Dylan Ferrandis, double champion de supercross 250cc et de motocross pro, a annoncé sa séparation d'avec Star Racing Yamaha à la fin de la saison de cette année. Star Racing était la maison du Français expatrié depuis 2017. "La saison 2023 est terminée", a annoncé Ferrandis en octobre sur Instagram. "C'est aussi la fin de mon temps avec le Monster Energy Yamaha Star Racing. Ce furent sept années de souvenirs et de succès".

Jusqu'à présent, on ne savait pas si le pilote de 29 ans allait trouver une nouvelle équipe ou annoncer sa retraite. Par le passé, Ferrandis n'a pas créé les meilleures conditions pour trouver rapidement une nouvelle écurie. Il n'hésitait pas à exprimer son mécontentement à l'égard de sa Yamaha et de son équipe, ce qui n'était pas du goût des équipes, des constructeurs et des sponsors. De plus, il n'est pas devenu le favori du public en raison de sa conduite agressive.

Les spéculations ont été nombreuses ces derniers temps. L'une d'entre elles était Kawasaki, en raison de son sponsor de boissons Monster Energy. Cette porte s'est rapidement refermée lorsque Jason Anderson a prolongé son contrat avec l'équipe. Une autre option était H.E.P. Suzuki. Mais il est fort probable que ce soit Shane McElrath qui s'y colle, donnant ainsi la dernière place ouverte au nez de Ferrandis. On a également parlé de Fire Power Honda. Mais comme il s'agit d'une équipe de supercross, le Français, ex-champion outdoor, ne serait pas bien inspiré.

Ferrandis a été aperçu sur la piste d'essai du team Phoenix Honda. Jusqu'à présent, Phoenix Honda n'était qu'une équipe de 250 cm3 dans le championnat Monster Energy AMA Supercross. Cela leur laisserait moins de dix semaines pour mettre en place un programme complet en 450 pour Ferrandis. Accueillir un pilote de son calibre est toutefois une grande opportunité pour l'équipe. Une notoriété croissante et de grands succès en perspective. De plus, le circuit d'arenacross offre l'expertise nécessaire à une équipe de 450 cm3 et, en raison de sa taille, un budget suffisant.

Le pilote de 29 ans s'est visiblement senti à l'aise sur la moto lors de la première journée d'essais. "J'ai fait beaucoup de tours maintenant et je me suis senti aussi bien que ce que les autres ont toujours l'air de ressentir", s'est-il réjoui. "J'ai bien négocié chaque virage. Le châssis a très bien fonctionné sur les bosses et les freinages et l'accélération était très bien contrôlée. L'équilibre que j'ai sur la moto est génial. La moto m'a suivi dans toutes les trajectoires".

Pour l'instant, ni l'équipe ni Ferrandis n'ont officiellement confirmé une collaboration. Avec peu de moyens à disposition pour le Français expatrié et des posts sur les canaux de médias sociaux de l'équipe Phoenix Honda, on peut s'attendre à une collaboration pour 2024.