Mistero risolto: Dylan Ferrandis sta per passare alla Honda

La "Silly Season" del motocross americano è in pieno svolgimento. Dopo che molte voci sono state confermate di recente, l'ultimo mistero è ora risolto: Dylan Ferrandis, il due volte campione del Supercross 250cc e del Pro Motocross, ha annunciato la sua separazione da Star Racing Yamaha alla fine della stagione di quest'anno. Star Racing era la casa del francese espatriato dal 2017. "La stagione 2023 è finita", ha annunciato Ferrandis su Instagram a ottobre. "Questo segna anche la fine del mio tempo con il Monster Energy Yamaha Star Racing. Sono stati sette anni ricchi di ricordi e di successi".

Finora non era chiaro se il 29enne avrebbe trovato un nuovo team o avrebbe annunciato il suo ritiro. In passato, Ferrandis non ha creato le condizioni migliori per trovare rapidamente una nuova squadra. Non aveva paura di rendere noto il suo malcontento nei confronti della sua Yamaha e della sua squadra, cosa che non piaceva affatto a team, produttori e sponsor. Inoltre, il suo stile di guida aggressivo non lo ha reso il beniamino del pubblico.

Di recente, ci sono state numerose speculazioni. Una possibilità, grazie al suo sponsor Monster Energy, era la Kawasaki. La porta si è chiusa rapidamente quando Jason Anderson ha prolungato il suo contratto con la squadra. Un'altra opzione era H.E.P. Suzuki. Con ogni probabilità, però, sarà Shane McElrath ad avere la meglio, lasciando l'ultimo posto libero davanti al naso di Ferrandis. Anche Fire Power Honda era in lizza. Tuttavia, trattandosi di un team di Supercross puro, il francese, in quanto ex-campione outdoor, non sarebbe ben consigliato.

Ora Ferrandis è stato avvistato sul circuito di prova del team Phoenix Honda. La Phoenix Honda ha partecipato finora al Monster Energy AMA Supercross Championship solo in 250cc. In questo modo hanno avuto meno di dieci settimane per costruire un intero programma di 450cc per Ferrandis. L'assunzione di un pilota del suo calibro, tuttavia, rappresenta una grande opportunità per la squadra. Si prospettano una maggiore notorietà e un grande successo. Inoltre, il team disporrebbe dell'esperienza necessaria per una squadra di 450cc della serie Arenacross e, grazie alle sue dimensioni, avrebbe anche un budget sufficiente.

Il 29enne si è sentito visibilmente a suo agio sulla moto durante il primo giorno di test. "Ho fatto un sacco di giri e mi è sembrata buona come sempre", ha commentato entusiasta. "Ho affrontato bene ogni curva. Il telaio ha funzionato alla grande sui dossi e sui freni e l'acceleratore è stato ottimo da controllare. L'equilibrio che ho sulla moto è ottimo. La moto mi ha seguito in ogni corsia".

Finora né il team né Ferrandis hanno confermato ufficialmente una collaborazione. Con le poche informazioni a disposizione del francese espatriato e i post sui canali social media del team Phoenix Honda, la collaborazione è prevista per il 2024.