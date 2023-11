Mistério resolvido: Dylan Ferrandis está prestes a mudar para a Honda

Dylan Ferrandis e a Star Racing Yamaha separaram-se no final da época. Depois de um longo período de incerteza quanto ao local onde o múltiplo campeão ficará alojado em 2024, surgem agora as primeiras imagens dele numa Honda.

A "Silly Season" da força de trabalho do motocross americano está em pleno andamento. Depois de muitos rumores terem sido confirmados recentemente, o último mistério está agora resolvido: Dylan Ferrandis, o bicampeão de Supercross 250cc e Pro Motocross, anunciou a sua separação da Star Racing Yamaha no final da temporada deste ano. A Star Racing tinha sido a casa do francês expatriado desde 2017. "A temporada de 2023 está terminada", anunciou Ferrandis no Instagram em outubro. "Isto também marcou o fim do meu tempo com a Monster Energy Yamaha Star Racing. Foram sete anos com muitas memórias e sucesso".

Até agora não era claro se o piloto de 29 anos iria encontrar uma nova equipa ou anunciar a sua reforma. No passado, Ferrandis não criou as melhores condições para encontrar rapidamente uma nova equipa de corridas. Não tinha medo de dar a conhecer o seu descontentamento com a Yamaha e a sua equipa - algo que não agradava nada às equipas, fabricantes e patrocinadores. Além disso, o seu estilo de condução agressivo não o tornou num favorito do público.

Recentemente, surgiram inúmeras especulações. Uma possibilidade, devido ao seu patrocinador de bebidas Monster Energy, era a Kawasaki. Essa porta fechou-se rapidamente quando Jason Anderson prolongou o seu contrato com a equipa. Outra opção era a H.E.P. Suzuki. No entanto, é muito provável que Shane McElrath fique com a vaga, deixando o último lugar vago em frente ao nariz de Ferrandis. A Fire Power Honda também estava na conversa. No entanto, como se trata de uma equipa puramente de Supercross, o francês, como ex-campeão outdoor, não seria bem aconselhado.

Agora Ferrandis foi visto na pista de testes da equipa Phoenix Honda. A Phoenix Honda tem sido uma equipa apenas de 250cc no Campeonato Monster Energy AMA Supercross até agora. Isto dá-lhes menos de dez semanas para construir um programa completo de 450cc para Ferrandis. No entanto, contratar um piloto do seu calibre é uma grande oportunidade para a equipa. A equipa terá mais notoriedade e um grande sucesso. Além disso, a equipa teria a experiência de uma equipa de 450cc da série de corridas Arenacross e, devido à sua dimensão, teria também o orçamento suficiente.

O piloto de 29 anos sentiu-se visivelmente confortável na mota durante o primeiro dia de testes. "Já dei muitas voltas e senti-me tão bem como sempre me sinto nos outros," disse entusiasmado. "Passei bem por todas as curvas. O chassis funcionou muito bem com os solavancos e travões e o acelerador foi ótimo de controlar. O equilíbrio que tenho na moto é ótimo. A mota seguiu-me em todas as pistas."

Até ao momento, nem a equipa nem Ferrandis confirmaram oficialmente a colaboração. Com o pouco que o francês expatriado tem à sua disposição e as publicações nos canais das redes sociais da equipa Phoenix Honda, a colaboração é esperada para 2024.