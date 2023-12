Dylan Ferrandis (Honda): "Al igual que en los años 20"

Dylan Ferrandis ganó las US Outdoor Motocross Series de 250cc para Yamaha en 2021. Después de eso, sin embargo, no hubo mucho para el experimentado francés debido a las lesiones. Ahora Ferrandis ha dicho adiós al equipo de trabajo de Yamaha y se ha acoplado a Phoenix Honda.

Ferrandis, de 29 años, ya observó la Honda cuando aún no estaba con los Reds. "La moto es bastante diferente. Últimamente he rodado detrás de las Hondas en casi todas las carreras", se ríe el francés. "Ya pude ver que esta moto hace algunas cosas mejor que mi moto".

Con el cambio de moto, el francés de Avignon espera un vuelco. "Quería probar y sentir la moto y me he dado cuenta de que me va incluso mejor que la que tenía antes. Hemos encontrado un buen compromiso. Entonces empezamos a entrenar bastante tarde, pero las cosas van muy bien. La moto es increíble".

El hombre de la larga melena también explica: "Hace poco entrené con la moto de cinco a seis veces por semana durante quince días seguidos. Ahora es casi como si tuviera 20 años".

El atuendo de Dylan también ha cambiado radicalmente. Ferrandis compite ahora con equipo de O'Neal, mientras que con Yamaha estaba ligado a Thor en el equipo oficial. "A menudo me resultaba difícil promocionar algo que realmente no iba conmigo. Ahora es la gente con la que siempre he querido trabajar y la moto que siempre he querido pilotar."