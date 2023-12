Dylan Ferrandis (Honda) : "Comme au début des années 20"

En 2021, Dylan Ferrandis a remporté la série de motocross outdoor 250 cm3 US pour Yamaha. Par la suite, l'expérience du Français s'est essoufflée en raison de blessures. Aujourd'hui, Ferrandis a fait ses adieux à l'équipe d'usine Yamaha et s'est engagé avec Phoenix Honda.

Ferrandis, 29 ans, a déjà observé la Honda alors qu'il n'était pas encore chez les rouges. "La moto est déjà assez différente. J'ai roulé derrière les Honda presque à chaque course ces derniers temps", dit le Français en riant. "J'ai donc pu voir que cette moto fait certaines choses mieux que la mienne".

En changeant de moto, le Français d'Avignon espère bien redresser la barre. "J'ai ensuite voulu essayer et sentir la moto et j'ai constaté qu'elle me convenait probablement encore mieux que ce que j'avais à disposition jusqu'à présent. Nous avons trouvé un bon compromis. Nous avons ensuite commencé à nous entraîner assez tard, mais tout se passe très bien. La moto est incroyable !"

L'homme à la longue crinière décrit en outre : "Je me suis récemment à nouveau entraîné sur la moto pendant deux semaines consécutives, cinq à six fois par semaine. C'est presque comme au début de mes 20 ans maintenant".

La tenue de Dylan a également changé du tout au tout. Ferrandis concourt désormais avec des équipements de la maison O'Neal, alors que chez Yamaha, il était lié à Thor dans l'équipe d'usine. "Souvent, il m'était difficile de faire de la publicité pour quelque chose qui ne me convenait pas vraiment. Maintenant, ce sont les gens avec lesquels j'ai toujours voulu travailler et aussi la moto que j'ai toujours voulu piloter".