Dylan Ferrandis (Honda): "Proprio come nei primi anni '20"

Dylan Ferrandis ha vinto la US Outdoor Motocross Series 250cc per la Yamaha nel 2021. In seguito, però, l'esperto francese non ha ottenuto grandi risultati a causa degli infortuni. Ora Ferrandis ha detto addio al team Yamaha e si è accasato con Phoenix Honda.

Il 29enne Ferrandis ha già osservato la Honda quando non era ancora con le Rosse. "La moto è molto diversa. Ultimamente ho girato dietro alle Honda in quasi tutte le gare", ride il francese. "Ho già potuto constatare che questa moto fa alcune cose meglio della mia".

Con il cambio di moto, il francese di Avignone spera in una svolta. "Volevo provare e sentire la moto e ho capito che mi si addice ancora di più di quella che avevo prima. Abbiamo trovato un buon compromesso. Abbiamo iniziato ad allenarci piuttosto tardi, ma le cose stanno andando molto bene. La moto è incredibile!".

L'uomo dalla lunga criniera spiega anche: "Di recente mi sono allenato in bici cinque o sei volte a settimana per quindici giorni di fila. Ora è quasi come se avessi vent'anni".

Anche l'abbigliamento di Dylan è cambiato radicalmente. Ferrandis ora gareggia con l'equipaggiamento di O'Neal, mentre con la Yamaha era legato a Thor nel team ufficiale. "Spesso era difficile per me promuovere qualcosa che non mi si addiceva davvero. Ora ci sono le persone con cui ho sempre voluto lavorare e la moto che ho sempre voluto guidare".