Dylan Ferrandis (Honda): "Tal como no início dos anos 20"

Dylan Ferrandis venceu a 250cc US Outdoor Motocross Series para a Yamaha em 2021. Depois disso, no entanto, não se juntou muito para o experiente francês devido a lesões. Ferrandis já se despediu da equipa de trabalho da Yamaha e atracou com a Phoenix Honda.

Ferrandis, de 29 anos, já observou a Honda quando ainda não estava com os Reds. "A mota é bastante diferente. Tenho andado atrás das Hondas em quase todas as corridas recentemente", ri-se o francês. "Já pude ver que esta moto faz algumas coisas melhor do que a minha moto."

Com a mudança de moto, o francês de Avignon espera uma reviravolta. "Queria experimentar e sentir a moto e apercebi-me que ela me serve ainda melhor do que a que tinha antes. Encontrámos um bom compromisso. Começámos a treinar bastante tarde, mas as coisas estão a correr muito bem. A mota é incrível!

O homem da juba comprida explica ainda: "Recentemente, treinei na bicicleta cinco a seis vezes por semana durante quinze dias seguidos. Agora é quase como se tivesse 20 e poucos anos".

O equipamento de Dylan também mudou radicalmente. Ferrandis compete agora com equipamento da O'Neal, enquanto na Yamaha estava ligado a Thor na equipa de trabalho. "Muitas vezes era difícil para mim promover algo que não me convinha. Agora são as pessoas com quem sempre quis trabalhar e a mota que sempre quis pilotar."