Guillem Farres devient pilote d'usine Husqvarna

L'Espagnol Guillem Farres, âgé de 20 ans, a remporté l'ADAC Youngster Cup en 2022 avant de partir pour les États-Unis, où il a été engagé par Star Racing Yamaha et a obtenu quelques succès dans le top 5. Lors d'un crash de départ au début de la saison en plein air, il s'est fracturé un bras à Thunder Valley et a dû s'arrêter pour le reste de la saison.

Il a maintenant annoncé qu'il rejoignait l'équipe d'usine Husqvarna. Il devrait participer l'année prochaine au championnat de Supermotocross(SMX) dans la catégorie 250 et sera le coéquipier de RJ Hampshire et de la recrue Husqvarna Casey Cochran.

Farres fait partie du programme Baker's Factory en Floride, où il s'entraînera sous la direction d 'Aldon Baker. "C'est un nouveau chapitre de ma carrière après une année difficile marquée par les blessures", a expliqué l'Espagnol. "Maintenant, je suis de nouveau en forme et prêt à monter sur ma nouvelle moto. J'ai hâte de commencer à travailler pour la Baker's Factory. C'est un honneur de faire partie de ce programme légendaire".

"Nous avions déjà remarquéGuillem en 2022, lorsqu'il était venu aux États-Unis pour quelques courses", a expliqué le team manager Husqvarna Nathan Ramsey. "Lorsqu'il a ensuite pris le départ de la série MX en 2023, il a de nouveau fait preuve d'une grande vitesse et nous avons reconnu son potentiel. Il a une grande attitude et une grande éthique de travail, ce qui portera ses fruits à l'avenir. Il n'y a pas de limites pour Guillem et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing ".