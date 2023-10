Guillem Farres diventa pilota ufficiale Husqvarna

Dopo che Guillem Farres si è trasferito negli Stati Uniti dall'Europa nel 2022, ha subito dato prova di solide prestazioni. Ha iniziato con Star Racing Yamaha, ma ha abbandonato per infortunio dopo l'inizio della stagione outdoor. Ora sarà il pilota ufficiale di Husky.

Il ventenne spagnolo Guillem Farres ha vinto l'ADAC Youngster Cup nel 2022 e si è poi trasferito negli Stati Uniti, dove è stato inserito nella Star Racing Yamaha e ha ottenuto diversi piazzamenti nella top five. All'inizio della stagione outdoor a Thunder Valley ha subito una frattura composta del braccio in una caduta e ha dovuto prendersi una pausa per il resto della stagione.

Ora ha annunciato il suo passaggio al team ufficiale Husqvarna. L'anno prossimo parteciperà al Campionato SuperMotocross 250cc(SMX) e sarà compagno di squadra di RJ Hampshire e del debuttante Husqvarna Casey Cochran.

Farres fa parte del programma Factory di Bakerin Florida, dove si allenerà sotto la guida di Aldon Baker. "Questo è un nuovo capitolo della mia carriera dopo un anno difficile a causa degli infortuni", ha spiegato lo spagnolo. "Ora sono di nuovo in forma e pronto a salire sulla nuova moto. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare alla Baker's Factory. È un onore far parte di questo leggendario programma".

"Guillem ha attirato la nostra attenzione nel 2022, quando è venuto negli Stati Uniti per alcune gare", ha spiegato il Team Manager Husqvarna Nathan Ramsey. "Poi, quando ha iniziato a gareggiare nella serie MX nel 2023, ha dimostrato di nuovo un'alta velocità e abbiamo riconosciuto il suo potenziale. Ha una grande attitudine e un'etica del lavoro che pagheranno i dividendi in futuro. Il cielo è il limite per Guillem e siamo entusiasti di dargli il benvenuto nel team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing ".