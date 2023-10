Guillem Farres torna-se piloto de fábrica da Husqvarna

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

O espanhol Guillem Farres, de 20 anos, venceu a ADAC Youngster Cup em 2022 e depois mudou-se para os EUA, onde foi colocado com a Star Racing Yamaha e alcançou uma série de cinco primeiros lugares. Sofreu uma fratura exposta no braço num acidente no início da época de Outdoor em Thunder Valley e teve de fazer uma pausa durante o resto da época.

Agora anunciou a sua mudança para a equipa de fábrica da Husqvarna. Está programado para competir no Campeonato de SuperMotocross de 250cc(SMX) no próximo ano e será companheiro de equipa de RJ Hampshire e do estreante da Husqvarna Casey Cochran.

Farres faz parte do programa Baker's Factory na Florida onde irá treinar sob a orientação de Aldon Baker. "Este é um novo capítulo na minha carreira depois de um ano difícil com lesões," explicou o espanhol. "Agora estou de novo em forma e pronto para montar a nova mota. Mal posso esperar para começar a trabalhar na Baker's Factory. É uma honra fazer parte deste programa lendário."

"Guillem chamou nossa atenção em 2022, quando ele veio para os EUA para algumas corridas", explicou o gerente da equipe Husqvarna Nathan Ramsey. "Depois, quando começou a participar na série MX em 2023, voltou a mostrar alta velocidade e reconhecemos o seu potencial. Ele tem uma grande atitude e ética de trabalho, o que irá pagar dividendos no futuro. O céu é o limite para Guillem e estamos entusiasmados por lhe dar as boas-vindas à equipa Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing."