Jo Shimoda fa la storia: da Kawasaki a Honda

Dopo la partenza di Chase Sexton per Red Bull KTM, la Honda negli Stati Uniti ha un notevole vuoto di personale, ma anche una consistente voce di bilancio libera. Poiché Hunter Lawrence passerà alla classe 450cc il prossimo anno, Honda ha ingaggiato il 21enne pilota giapponese Jo Shimoda per la classe 250cc.

Shimoda, originario di Suzuka e giunto negli USA all'età di 14 anni, passa dalla squadra Kawasaki Pro Circuit alle Rosse. Il contratto tra Shimoda e Honda è stato firmato per due anni, fino alla fine del 2025, e Chance Hymas sarà il suo compagno di squadra nella classe 250cc.

Shimoda è già il pilota giapponese di maggior successo negli USA. La scorsa stagione è stato il primo giapponese a vincere una tappa in un evento di motocross AMA e ha avuto successo anche nel supercross. È anche il primo giapponese a diventare un pilota di motocross HRC negli Stati Uniti.

Per Shimoda si tratta di un ritorno alla Honda, dove ha corso per la squadra Factory Connection nel 2020, all'inizio della sua carriera da professionista negli Stati Uniti. "Sono molto contento di entrare a far parte del team Honda Factory", ha confermato Shimoda. "Credo di aver fatto buoni progressi da quando sono entrato in Factory Connection e spero di fare il prossimo passo nella mia carriera per vincere una serie AMA".

Shimoda afferma che anche l'ambiente personale ha giocato un ruolo importante: "Ho un rapporto di amicizia con i fratelli Lawrence da quando eravamo compagni di squadra alla Factory Connection. Hanno dimostrato che le moto possono vincere ai massimi livelli. Abbiamo già iniziato i test e non vedo l'ora che inizi la stagione".