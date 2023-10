Jo Shimoda faz história: da Kawasaki para a Honda

O ás japonês do motocross e do supercross Jo Shimoda vai competir nos campeonatos dos EUA pela equipa de fábrica da Honda a partir da próxima época.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Após a saída de Chase Sexton para a Red Bull KTM, a Honda nos EUA tem uma lacuna considerável a nível de pessoal, mas também um orçamento substancial livre. Como Hunter Lawrence vai subir para a classe 450cc no próximo ano, a Honda contratou o piloto japonês Jo Shimoda, de 21 anos, para a classe 250cc.

Shimoda, que é natural de Suzuka e veio para os EUA com 14 anos, muda da equipa Kawasaki Pro Circuit para a Reds. O contrato entre Shimoda e a Honda foi assinado por dois anos, até ao final de 2025, e Chance Hymas será o seu companheiro de equipa na classe de 250cc.

Shimoda já é o piloto japonês de maior sucesso nos EUA. Na época passada, tornou-se o primeiro japonês a vencer uma etapa num evento de motocross da AMA, e Shimoda também tem tido sucesso no supercross. É também o primeiro japonês a tornar-se piloto de motocross de fábrica da HRC nos EUA.

Para Shimoda, é um retorno à Honda, onde ele correu para a equipe Factory Connection em 2020, no início de sua carreira nos EUA como profissional. "Estou muito entusiasmado por me juntar à equipa Honda Factory", confirmou Shimoda. "Acredito que fiz um bom progresso desde que me juntei à Factory Connection e espero dar o próximo passo na minha carreira para ganhar uma série AMA."

Shimoda diz que o ambiente pessoal também desempenhou um papel importante: "Tenho uma amizade com os irmãos Lawrence desde que éramos companheiros de equipa na Factory Connection. Eles provaram que as motas podem vencer ao mais alto nível. Já começámos a testar - mal posso esperar pelo início da época."