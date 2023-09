MotoAmerica, New Jersey : des surprises en finale

La finale de la MotoAmerica 2023 s'est déroulée le week-end dernier au New Jersey Motorsports Park. La pluie a donné lieu à des courses turbulentes et à des résultats inhabituels. Les dernières victoires ont été remportées par Yamaha.

Jake Gagne (Yamaha) était déjà assuré d'être champion depuis l'avant-dernière épreuve de MotoAmerica 2023, et les deuxième et troisième places de Josh Herrin (Ducati) et PJ Jacobsen (BMW) n'ont pas changé lors de la finale au New Jersey Motorsports Park. Le dernier week-end de course de la saison 2023 a toutefois réservé quelques surprises.

Lors des qualifications, Jacobsen s'est imposé devant Gagne, Matthew Scholtz (Yamaha) et Richie Escalante (Suzuki). A partir de Bobby Fong (Yamaha), cinquième sur la grille, l'écart était de plus d'une seconde.

La première course s'est déroulée de manière chaotique sous des pluies parfois torrentielles. Les chutes et les sorties de piste étaient la règle, les écarts de temps énormes. La onzième victoire de la saison de Gagne était plutôt normale, tout comme la deuxième place de son coéquipier JD Beach. Mais le pilote BMW Corey Alexander est monté pour la première fois sur le podium en tant que troisième. Diverses pénalités ont influencé le résultat, notamment pour Jacobsen et Scholtz.

La deuxième course s'est déroulée sur une piste humide par endroits, ce qui a également donné lieu à une course turbulente. Les pneus pluie étaient le meilleur choix ; les pilotes qui ont opté pour des slicks ont été noyés. Concrètement, cela a concerné Herrin et Scholtz, qui ont tous deux chuté.

Beach s'est placé en tête de manière assez souveraine et a remporté une victoire convaincante avec plus de 5 secondes d'avance. Ce n'était que sa deuxième victoire dans la catégorie Superbike, la première ayant été remportée par Beach il y a quatre ans. Son coéquipier Gagne, victime d'un problème technique, n'a terminé que quatrième et a manqué le top 3 pour la première fois de la saison 2023, le podium étant complété par les pilotes BMW Jacobsen et Alexander.

Alors que le top 3 du classement général est resté inchangé, Scholtz et Escalante ont progressé aux 4e et 5e places avec 205 points identiques. La star de BMW Cameron Beaubier, qui a mis fin prématurément à la saison après une lourde chute à Pittsburgh, a reculé à la 6e place du classement général.

Situation après 20 courses sur 20 :

1. Gagne, Yamaha, 420 points

2. maîtresse, Ducati, 272

3. Jacobsen, BMW, 266

4. Scholtz, Yamaha, 205

5. Escalante, Suzuki, 205

6. Beaubier, BMW, 203

7. Alexander, BMW, 161

8. Gillim, Suzuki, 125

9. Yates, BMW, 106

10e Flinders, Yamaha, 92