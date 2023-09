MotoAmerica, New Jersey: sorprese nel finale

Jake Gagne (Yamaha) era già stato incoronato campione dal terzultimo evento della stagione MotoAmerica 2023, e il secondo e terzo posto di Josh Herrin (Ducati) e PJ Jacobsen (BMW) sono rimasti invariati nel finale del New Jersey Motorsports Park. L'ultimo weekend di gara della stagione 2023 ha comunque riservato molte sorprese.

Nelle qualifiche, Jacobsen si è imposto davanti a Gagne, Matthew Scholtz (Yamaha) e Richie Escalante (Suzuki). Con Bobby Fong (Yamaha) al 5° posto, il distacco era di oltre un secondo.

La prima gara è stata caotica sotto una pioggia in parte torrenziale. Gli incidenti e le uscite di pista sono stati la regola, i distacchi enormi. L'undicesima vittoria stagionale di Gagne è stata piuttosto normale, così come il secondo posto del suo compagno di squadra JD Beach. Il pilota della BMW Corey Alexander, invece, è salito per la prima volta sul podio in terza posizione. Il risultato è stato influenzato da varie penalità, tra cui quelle inflitte a Jacobsen e Scholtz.

La seconda gara si è svolta su una pista a tratti bagnata, che ha reso la corsa turbolenta. I pneumatici da pioggia sono stati la scelta migliore; i piloti che si sono affidati alle gomme slick sono finiti a terra. Herrin e Scholtz, entrambi caduti, hanno perso la gara.

Beach ha preso il comando e ha vinto la gara con un margine convincente di oltre 5 secondi. Si tratta solo della sua seconda vittoria nella categoria Superbike, la prima risale a quattro anni fa. Il compagno di squadra Gagne è arrivato solo quarto a causa di un problema tecnico e ha mancato la top-3 per la prima volta nella stagione 2023, mentre i piloti BMW Jacobsen e Alexander hanno completato il podio.

Mentre la top-3 della classifica generale è rimasta invariata, Scholtz ed Escalante sono saliti al 4° e al 5° posto con 205 punti identici. La stella della BMW Cameron Beaubier, che ha concluso prematuramente la stagione dopo un grave incidente a Pittsburgh, è sceso al 6° posto in classifica generale.

Classifica dopo 20 gare su 20:

1. Gagne, Yamaha, 420 punti

2° Herrin, Ducati, 272

3° Jacobsen, BMW, 266

4° Scholtz, Yamaha, 205

5° Escalante, Suzuki, 205

6° Beaubier, BMW, 203

7° Alexander, BMW, 161

8° Gillim, Suzuki, 125

9° Yates, BMW, 106

10° Flinders, Yamaha, 92