MotoAmerica, New Jersey: Surpresas na final

As finais do MotoAmerica 2023 tiveram lugar no New Jersey Motorsports Park no passado fim de semana. A chuva provocou corridas turbulentas e resultados invulgares. A Yamaha conquistou as últimas vitórias.

Jake Gagne (Yamaha) já tinha sido coroado campeão desde o terceiro último evento da temporada 2023 do MotoAmerica, e o segundo e terceiro lugares de Josh Herrin (Ducati) e PJ Jacobsen (BMW) permaneceram inalterados no final do New Jersey Motorsports Park. No entanto, o último fim de semana de corridas da época de 2023 proporcionou muitas surpresas.

Na qualificação, Jacobsen ficou à frente de Gagne, Matthew Scholtz (Yamaha) e Richie Escalante (Suzuki). Com Bobby Fong (Yamaha) em 5º lugar, a diferença foi de mais de um segundo.

A primeira corrida foi caótica sob uma chuva parcialmente torrencial. Os acidentes e as saídas de pista foram a regra e as diferenças de tempo enormes. A décima primeira vitória de Gagne na temporada foi bastante normal, assim como o segundo lugar do seu companheiro de equipa JD Beach. O piloto da BMW Corey Alexander, no entanto, subiu ao pódio pela primeira vez em terceiro lugar. Várias penalizações influenciaram o resultado, entre outras para Jacobsen e Scholtz.

A segunda corrida teve lugar numa pista que estava molhada em alguns pontos, o que também contribuiu para uma corrida turbulenta. Os pneus de chuva foram a melhor escolha; os pilotos que confiaram nos slicks foram ao chão. Herrin e Scholtz, que caíram ambos, foram os que perderam a corrida.

Beach assumiu a liderança e venceu a corrida com uma margem convincente de mais de 5 segundos. Foi apenas a sua segunda vitória na categoria Superbike, a primeira foi há quatro anos. O companheiro de equipa Gagne foi apenas quarto com um problema técnico e falhou o top-3 pela primeira vez na época de 2023, com os pilotos da BMW Jacobsen e Alexander a completarem o pódio.

Enquanto o top-3 da classificação geral permaneceu inalterado, Scholtz e Escalante melhoraram para 4º e 5º com 205 pontos idênticos. A estrela da BMW, Cameron Beaubier, que terminou a temporada prematuramente após um grave acidente em Pittsburgh, caiu para 6º na classificação geral.

Classificação após 20 das 20 corridas:

1. Gagne, Yamaha, 420 pontos

2º Herrin, Ducati, 272

3º Jacobsen, BMW, 266

4º Scholtz, Yamaha, 205

5º Escalante, Suzuki, 205

6º Beaubier, BMW, 203

7º Alexander, BMW, 161

8º Gillim, Suzuki, 125

9º Yates, BMW, 106

10º Flinders, Yamaha, 92