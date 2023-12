Después de la aventura en Moto2: Sean Dylan Kelly en BMW en 2024

Sean Dylan Kelly llegó al Campeonato del Mundo de Moto2 de la temporada 2022 como la gran esperanza de los estadounidenses, donde competía para el American Racing. Sin embargo, tras un total de 35 carreras en el circuito GP, el piloto de Florida, de 1,74 metros de altura, puso punto y final a su carrera. Antes del GP de Austria 2023, el joven de 21 años fue sustituido por el español Marcos Ramírez , que también formará la pareja de pilotos del equipo de Eitan Butpul en 2024 junto a Joe Roberts. Kelly disputó entonces cinco carreras más para el equipo Forward

Tras dos sobrios años en el Campeonato del Mundo y sólo tres finales en los puntos, el veloz estadounidense regresa al MotoAmerica, donde celebró el título de 2021 en la categoría Supersport. El piloto de Hollywood celebró un total de 19 victorias en esta categoría. Ahora, el ex piloto de la Red Bull Rookies Cup debutará en la categoría de Superbike.

"Estoy muy emocionado de volver a correr delante de todos los aficionados de Estados Unidos. He tenido mucho éxito en el paddock de MotoAmerica y quiero repetir esos resultados", dijo Kelly, incapaz de contener su expectación. "También estoy deseando reencontrarme con mis amigos a los que no he visto en los dos últimos años".

Kelly subrayó a continuación: "No puedo agradecer lo suficiente a los propietarios del equipo, Alex Arango y Agustín Sierra, esta oportunidad. Estoy muy emocionado de probar la BMW M1000RR Superbike por primera vez".

El propietario del equipo, Alex Arango, competirá en la categoría MotoAmerica Superbike junto a Kelly en otra BMW. En 2023, terminó entre los 20 primeros de la clase Superstock en Estados Unidos. La temporada 2024 comienza el 9 de marzo con la legendaria Daytona 200 (categoría Supersport), antes de que las Superbikes también se pongan en marcha en Road Atlanta el 21 de abril.