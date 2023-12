Dopo l'avventura in Moto2: Sean Dylan Kelly in BMW nel 2024

Dopo due anni difficili nel Campionato del Mondo Moto2 in sella alla Kalex, Sean Dylan Kelly tornerà in patria nel 2024. Guiderà una BMW M1000RR nella MotoAmerica Superbikes per TopPro Racing.

Sean Dylan Kelly è entrato nel Campionato del Mondo Moto2 per la stagione 2022 come la grande speranza degli americani, dove ha gareggiato per l'American Racing. Tuttavia, dopo un totale di 35 gare nel circuito GP, il pilota della Florida, alto 1,74 metri, ha chiuso i battenti. Prima del GP d'Austria del 2023, il 21enne è stato sostituito dallo spagnolo Marcos Ramirez, che formerà anche la coppia di piloti della squadra di Eitan Butpul nel 2024 insieme a Joe Roberts. Kelly ha poi disputato altre cinque gare per il team Forward.

Dopo due anni di sobrietà nel Motomondiale e solo tre piazzamenti a punti, il veloce americano torna in MotoAmerica, dove ha festeggiato il titolo 2021 nella classe Supersport. Il pilota di Hollywood ha festeggiato un totale di 19 vittorie in questa categoria. L'ex pilota della Red Bull Rookies Cup è ora pronto a debuttare nella classe Superbike.

"Sono molto emozionato all'idea di poter finalmente correre di nuovo davanti a tutti i fan degli Stati Uniti. Ho avuto molti successi nel paddock della MotoAmerica e voglio fare tesoro di quei risultati", ha dichiarato Kelly, incapace di contenere l'attesa. "Non vedo l'ora di riallacciare i rapporti con i miei amici che non ho visto negli ultimi due anni".

Kelly ha poi sottolineato: "Non ringrazierò mai abbastanza i proprietari della squadra, Alex Arango e Agustin Sierra, per questa opportunità. Sono molto emozionato di provare la BMW M1000RR Superbike per la prima volta".

Il proprietario del team Alex Arango gareggerà nella classe MotoAmerica Superbike al fianco di Kelly su un'altra BMW. Nel 2023 si è classificato tra i primi 20 della classe Superstock negli USA. La stagione 2024 inizia il 9 marzo con la leggendaria Daytona 200 (classe Supersport), prima che anche le Superbike prendano il via a Road Atlanta il 21 aprile.