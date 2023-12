Depois da aventura no Moto2: Sean Dylan Kelly na BMW em 2024

Depois de dois anos difíceis no Campeonato do Mundo de Moto2 com a Kalex, Sean Dylan Kelly vai regressar ao seu país natal em 2024. Vai pilotar uma BMW M1000RR nas MotoAmerica Superbikes para a TopPro Racing.

Sean Dylan Kelly chegou ao Campeonato do Mundo de Moto2 para a época de 2022 como a grande esperança dos americanos, onde competiu pela American Racing. No entanto, depois de um total de 35 corridas no circuito de GP, o piloto de 1,74 metros de altura da Flórida deu o dia por terminado. Antes do GP da Áustria de 2023, o jovem de 21 anos foi substituído pelo espanhol Marcos Ramirez, que também formará a dupla de pilotos da equipa de Eitan Butpul em 2024, juntamente com Joe Roberts. Kelly fez mais cinco corridas pela equipa Forward

Depois de dois anos sóbrios no Campeonato do Mundo e apenas três finais nos pontos, o rápido americano está de regresso à MotoAmerica, onde celebrou o título de 2021 na classe Supersport. O piloto de Hollywood comemorou um total de 19 vitórias nesta categoria. O antigo piloto da Red Bull Rookies Cup está agora pronto para fazer a sua estreia na classe Superbike.

"Estou muito entusiasmado por finalmente voltar a correr em frente aos fãs nos Estados Unidos. Tive muito sucesso no paddock da MotoAmerica e quero voltar a construir esses resultados," disse Kelly, incapaz de conter a sua expetativa. "Também estou ansioso por reencontrar os meus amigos que não tenho visto nos últimos dois anos."

Kelly sublinhou: "Não tenho palavras para agradecer aos proprietários da equipa, Alex Arango e Agustin Sierra, por esta oportunidade. Estou muito entusiasmado por testar a BMW M1000RR Superbike pela primeira vez."

O proprietário da equipa, Alex Arango, vai competir na classe MotoAmerica Superbike ao lado de Kelly noutra BMW. Em 2023, ele terminou entre os 20 primeiros da classe Superstock nos EUA. A época de 2024 começa a 9 de março com a lendária Daytona 200 (classe Supersport), antes de as Superbikes começarem também em Road Atlanta a 21 de abril.