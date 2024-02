Austin Forkner (Kawasaki) gagne à Détroit

Coup d'envoi du championnat US Lites de la côte Est au Ford Field de Detroit : les deux pilotes Pro Circuit Kawasaki Cameron McAdoo et Austin Forkner ont remporté les deux manches préliminaires. Après le départ de la finale, le choc a été violent. Seth Hammaker s'est accroché avec Tom Vialle à la fin de la ligne droite de départ, si bien que Vialle est passé par-dessus le guidon et a ouvert une brèche dans le peloton. Au total, 6 pilotes ont été mis à terre, parfois durement, dont certains des favoris : Haiden Deegan(Yamaha), Cameron McAdoo (Kawasaki), Seth Hammaker (Kawasaki), Cullin Park (Honda), Evan Ferry (Triumph) et Tom Vialle(KTM). Pour eux, la course s'est terminée avant même d'avoir réellement commencé.

Austin Forkner (Kawasaki) n'a pas été touché par le chaos du départ et a immédiatement pris la tête de la course après sa longue pause due à une blessure. Le jeune Honda Chance Hymas s'est classé deuxième dans les premiers tours, mais le vétéran britannique Max Anstie (Honda) s'est imposé par la suite et a pris la deuxième place. Hymas a ensuite reculé à la dixième place.

Le jeune talent Daxton Bennick, qui n'est passé que cette année de la ligue amateur Futures à la ligue professionnelle, a rapidement atteint le podium pour sa première participation à une course.

Dominique Thury (Kawasaki) s'est qualifié en P26 pour le programme du soir. Lors de la première manche préliminaire, il est entré en collision avec un adversaire dès le premier tour, a été mis à terre dans un virage à gauche et a dû abandonner la course. Le pilote de Schneeberg a terminé la qualification de la dernière chance en 13e position, manquant ainsi l'accès à la finale.

Triumph Motorcycles a fait de solides débuts en course à Detroit. Jalek Swoll a terminé sa course préliminaire en P9. Son jeune coéquipier Triumph Evan Ferry, le fils de l'ancien pilote de supercross Tim Ferry, a remporté la qualification de la dernière chance, mais a été impliqué dans le crash de départ en finale et s'est cogné la tête contre les limites de la piste. La soirée était donc terminée pour Ferry. Swoll, en 14e position, n'a pas pris un bon départ non plus, mais il a tout de même réussi à remonter jusqu'à la 6e place, ce qui explique que les débuts en course de la marque de moto britannique aient été finalement couronnés de succès.

Le pilote d'usine espagnol Husqvarna Guillem Farres a terminé sa première course de supercross américain à la 8e place, tandis que Jeremy Martin(Yamaha) a été victime d'un violent crash lors de la première manche préliminaire et n'a pas pu reprendre la compétition.

Le vainqueur de Detroit, Austin Forkner, qui s'était grièvement blessé l'an dernier lors du début de la saison à Anaheim, a désormais pris la tête du classement grâce à sa victoire et partira avec la 'redplate' du leader du championnat lors de la prochaine course dans deux semaines au AT&T Stadium d 'Arlington (Texas).

Résultat SX Detroit 250East:

1. Austin Forkner (USA), Kawasaki

2. Max Anstie (GB), Honda

3. Daxton Bennick (USA), Yamaha

4. Coty Schock (USA), Yamaha

5. Pierce Brown (USA), GASGAS

6. Jalek Swoll (USA), Triumph

7. Henry Miller (USA), Honda

8. Guillem Farres (E), Husqvarna

9. Marshal Weltin (USA), Yamaha

10. Chance Hymas (USA), Honda

...

15. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

16. Haiden Deegan (USA), Yamaha

17. Gage Linville (USA), GASGAS

18. Tom Vialle (F), KTM

Classement du championnat 250 SX East après le 1er tour :

1. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 25

2. Max Anstie (GB), Honda, 22,(-3)

3. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 20,(-5)

4. Coty Schock (USA), Yamaha, 18,(-7)

5. Pierce Brown (USA), GASGAS, 17,(-8)

6. Jalek Swoll (USA), Triumph, 16,(-9)

7. Henry Miller (USA), Honda, 15,(-10)

8. Guillem Farres (E), Husqvarna, 14,(-11)

9. Marshal Weltin (USA), Yamaha, 13,(-12)

10e Chance Hymas (USA), Honda, 12,(-13)