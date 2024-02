Austin Forkner (Kawasaki) vince a Detroit

Al Ford Field di Detroit hanno preso il via i Campionati USA Lites della costa orientale: i due piloti Pro Circuit Kawasaki Cameron McAdoo e Austin Forkner hanno vinto le due manche. Dopo la partenza della finale c'è stato un grosso incidente. Seth Hammaker si è scontrato con Tom Vialle alla fine del rettilineo di partenza, facendo volare Vialle oltre il manubrio e tagliando il campo dei piloti. In totale, 6 piloti sono finiti a terra, alcuni dei quali in modo violento, compresi alcuni dei favoriti: Haiden Deegan(Yamaha), Cameron McAdoo (Kawasaki), Seth Hammaker (Kawasaki), Cullin Park (Honda), Evan Ferry (Triumph) e Tom Vialle(KTM). Per loro, la gara era finita prima ancora di cominciare.

Austin Forkner (Kawasaki) non ha risentito del caos alla partenza e ha preso subito il comando dopo il lungo periodo di stop per infortunio. Il giovane della Honda Chance Hymas ha occupato la seconda posizione nei primi giri, ma con l'avanzare della gara il veterano britannico Max Anstie (Honda) ha prevalso e ha conquistato il secondo posto. Hymas è poi sceso al 10° posto.

Il giovane talento Daxton Bennick, promosso solo quest'anno dal campionato Futures amatoriale a quello professionistico, è salito prontamente sul podio alla sua prima gara.

Dominique Thury (Kawasaki) si è qualificato per il programma serale in P26. Nella prima manche si è scontrato con un avversario al primo giro, è caduto in una curva a sinistra e si è dovuto ritirare dalla gara. Il pilota di Schneeberg ha concluso le qualifiche Last Chance in P13, perdendo un posto in finale.

Triumph Motorcycles ha fatto un solido debutto in gara a Detroit. Jalek Swoll ha concluso le qualifiche in P9. Il suo giovane compagno di squadra Triumph Evan Ferry, figlio dell'ex pilota di Supercross Tim Ferry, ha vinto le qualifiche dell'ultima chance, ma è stato coinvolto nella caduta alla partenza della finale e ha battuto la testa contro la barriera della pista. Questa è stata la fine della serata per Ferry. Anche Swoll non è partito bene, in P14, ma ha comunque lottato per risalire fino al sesto posto, rendendo il debutto in gara del marchio britannico un successo.

Il pilota spagnolo di Husqvarna Guillem Farres ha concluso la sua prima gara di Supercross negli Stati Uniti all'8° posto, mentre Jeremy Martin(Yamaha) è stato vittima di una pesante caduta nella prima manche e non ha potuto gareggiare di nuovo.

Il vincitore di Detroit, Austin Forkner, che aveva subito un grave infortunio nella gara di apertura della stagione dello scorso anno ad Anaheim, ha conquistato la leadership del campionato con la sua vittoria e inizierà la prossima gara tra quindici giorni all'AT&T Stadium di Arlington (Texas) con la "targa rossa" di leader del campionato.

Risultati della SX Detroit 250East:

1° Austin Forkner (USA), Kawasaki

2° Max Anstie (GB), Honda

3° Daxton Bennick (USA), Yamaha

4° Coty Schock (USA), Yamaha

5° Pierce Brown (USA), GASGAS

6° Jalek Swoll (USA), Triumph

7° Henry Miller (USA), Honda

8° Guillem Farres (E), Husqvarna

9° Marshal Weltin (USA), Yamaha

10° Chance Hymas (USA), Honda

...

15° Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

16° Haiden Deegan (USA), Yamaha

17° Gage Linville (USA), GASGAS

18° Tom Vialle (F), KTM

Classifica del campionato 250 SX Est dopo il primo round:

1° Austin Forkner (USA), Kawasaki, 25

2° Max Anstie (GB), Honda, 22,(-3)

3° Daxton Bennick (USA), Yamaha, 20,(-5)

4° Coty Schock (USA), Yamaha, 18,(-7)

5° Pierce Brown (USA), GASGAS, 17,(-8)

6° Jalek Swoll (USA), Triumph, 16,(-9)

7° Henry Miller (USA), Honda, 15,(-10)

8° Guillem Farres (E), Husqvarna, 14,(-11)

9° Marshal Weltin (USA), Yamaha, 13,(-12)

10° Chance Hymas (USA), Honda, 12,(-13)