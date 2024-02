Austin Forkner (Kawasaki) vence em Detroit

Austin Forkner (Kawasaki) venceu a ronda de abertura do Campeonato da Costa Leste dos EUA, em Detroit, com uma vitória do início ao fim, depois de alguns dos co-favoritos terem caído após a partida. A Triumph fez uma estreia bem sucedida.

O Campeonato da Costa Leste de US Lites arrancou no Ford Field, em Detroit: os dois pilotos da Pro Circuit Kawasaki, Cameron McAdoo e Austin Forkner, venceram as duas mangas. Houve um grande acidente após o início da final. Seth Hammaker foi apanhado por Tom Vialle no final da reta da partida, o que fez com que Vialle voasse por cima do guiador e cortasse o campo de pilotos. Um total de 6 pilotos caíram, alguns deles com gravidade, incluindo alguns dos favoritos: Haiden Deegan(Yamaha), Cameron McAdoo (Kawasaki), Seth Hammaker (Kawasaki), Cullin Park (Honda), Evan Ferry (Triumph) e Tom Vialle(KTM). Para eles, a corrida terminou antes mesmo de começar.

Austin Forkner (Kawasaki) não foi afetado pelo caos no início e assumiu imediatamente a liderança após a sua longa paragem por lesão. O jovem da Honda, Chance Hymas, ficou em segundo lugar nas primeiras voltas, mas à medida que a corrida avançava, o veterano britânico Max Anstie (Honda) prevaleceu e assumiu o segundo lugar. Hymas mais tarde caiu para o 10º lugar.

O jovem talento Daxton Bennick, que só foi promovido da liga amadora Futures para a liga profissional este ano, terminou prontamente no pódio na sua primeira corrida.

Dominique Thury (Kawasaki) qualificou-se para o programa noturno em P26. Na primeira bateria, colidiu com um adversário logo na primeira volta, caiu numa curva à esquerda e teve de abandonar a corrida. O piloto de Schneeberg terminou a Qualificação de Última Oportunidade em P13, perdendo um lugar na final.

A Triumph Motorcycles teve uma estreia sólida em Detroit. Jalek Swoll terminou a sua corrida de qualificação em P9. O seu jovem companheiro de equipa na Triumph, Evan Ferry, filho do antigo piloto de Supercross Tim Ferry, venceu a Qualificação da Última Oportunidade, mas esteve envolvido no acidente de partida na final e bateu com a cabeça na barreira da pista. Foi o fim da noite para Ferry. Swoll também não teve um bom começo na P14, mas ainda assim lutou para chegar ao sexto lugar, fazendo com que a estreia da marca britânica de motos na corrida fosse um sucesso no final.

O piloto espanhol da Husqvarna Works, Guillem Farres, terminou a sua primeira corrida de Supercross nos EUA em 8º lugar, enquanto Jeremy Martin(Yamaha) sofreu uma forte queda na primeira bateria e não pôde voltar a competir.

O vencedor de Detroit, Austin Forkner, que sofreu uma lesão grave na abertura da temporada do ano passado em Anaheim, assumiu a liderança do campeonato com a sua vitória e vai começar a próxima corrida dentro de duas semanas no AT&T Stadium em Arlington (Texas) com a "placa vermelha" do líder do campeonato.

Resultados da SX Detroit 250East:

1º Austin Forkner (EUA), Kawasaki

2º Max Anstie (GB), Honda

3º Daxton Bennick (EUA), Yamaha

4º Coty Schock (EUA), Yamaha

5º Pierce Brown (EUA), GASGAS

6º Jalek Swoll (EUA), Triumph

7º Henry Miller (EUA), Honda

8º Guillem Farres (E), Husqvarna

9º Marshal Weltin (EUA), Yamaha

10º Chance Hymas (EUA), Honda

...

15º Cameron McAdoo (EUA), Kawasaki

16º Haiden Deegan (EUA), Yamaha

17º Gage Linville (EUA), GASGAS

18º Tom Vialle (F), KTM

Classificação do Campeonato 250 SX Este após a 1ª ronda:

1º Austin Forkner (EUA), Kawasaki, 25

2º Max Anstie (GB), Honda, 22,(-3)

3º Daxton Bennick (EUA), Yamaha, 20,(-5)

4º Coty Schock (EUA), Yamaha, 18,(-7)

5º Pierce Brown (EUA), GASGAS, 17,(-8)

6º Jalek Swoll (EUA), Triumph, 16,(-9)

7º Henry Miller (USA), Honda, 15,(-10)

8º Guillem Farres (E), Husqvarna, 14,(-11)

9º Marshal Weltin (USA), Yamaha, 13,(-12)

10º Chance Hymas (USA), Honda, 12,(-13)