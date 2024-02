Cameron McAdoo : Pantalon cassé - "Big Balls" à voir

Le pilote Kawasaki Cameron McAdoo a fait sensation dans la catégorie 250 Lites au Supercross américain de Détroit en terminant la finale après un crash, le pantalon cassé et les parties génitales partiellement sorties.

Après le clash de San Diego entre Jason Anderson et Jett Lawrence, c'est le pilote de 250cc Cameron McAdoo (26 ans) qui a créé la polémique à Détroit. Dès le départ, le pilote d'usine Kawasaki Pro-Circuit a été impliqué dans un violent carambolage, dans lequel se trouvait également Tom Vialle (Red Bull KTM).

McAdoo n'a pas été blessé, mais son pantalon de course, y compris les sous-vêtements spéciaux MX qui se trouvaient en dessous, a été complètement déchiré à l'avant, au niveau de l'entrejambe, et a laissé entrevoir les choses. McAdoo a tout de même terminé la finale dans la douleur et s'est classé 15e, ce qui a fait beaucoup rire la scène - le terme "Big Balls" a pris une nouvelle dimension, s'amuse-t-on dans les médias sociaux.

McAdoo s'est exprimé sur son blog : "J'ai été victime d'une collision au départ. Il m'a fallu presque un tour pour séparer ma moto de celle de mon coéquipier. Comme presque tout le monde le sait déjà, un guidon a complètement déchiré mon pantalon à l'avant. C'était un moment clé pour moi. Il s'agissait de sortir ou de reprendre la course dans cet état. J'ai terminé toute la course finale, avec tout ce qu'il y avait à l'extérieur. C'était douloureux ! Bien sûr que j'aurais tout effacé si j'avais pu".

Résultat SX Detroit 250 East :

1. Austin Forkner (USA), Kawasaki

2. Max Anstie (GB), Honda

3. Daxton Bennick (USA), Yamaha

4. Coty Schock (USA), Yamaha

5. Pierce Brown (USA), GASGAS

6. Jalek Swoll (USA), Triumph

7. Henry Miller (USA), Honda

8. Guillem Farres (E), Husqvarna

9. Marshal Weltin (USA), Yamaha

10. Chance Hymas (USA), Honda

...

15. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

16. Haiden Deegan (USA), Yamaha

17. Gage Linville (USA), GASGAS

18. Tom Vialle (F), KTM

Classement du championnat 250 SX East après le 1er tour :

1. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 25

2. Max Anstie (GB), Honda, 22, (-3)

3. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 20, (-5)

4. Coty Schock (USA), Yamaha, 18, (-7)

5. Pierce Brown (USA), GASGAS, 17, (-8)

6. Jalek Swoll (USA), Triumph, 16, (-9)

7. Henry Miller (USA), Honda, 15, (-10)

8. Guillem Farres (E), Husqvarna, 14, (-11)

9. Marshal Weltin (USA), Yamaha, 13, (-12)

10e Chance Hymas (USA), Honda, 12, (-13)