Cameron McAdoo: pantaloni rotti - "Big Balls" da tenere d'occhio

Dopo lo scontro a San Diego tra Jason Anderson e Jett Lawrence, il pilota della 250cc Cameron McAdoo (26) ha fatto scalpore a Detroit. Il pilota Kawasaki Pro Circuit è stato coinvolto in un violento tamponamento proprio alla partenza, che ha coinvolto anche Tom Vialle (Red Bull KTM).

McAdoo è rimasto illeso, ma i suoi pantaloni da corsa, compreso l'intimo speciale MX sottostante, erano completamente strappati all'inguine e ben visibili. McAdoo ha comunque corso fino alla fine della finale con dolore e si è classificato 15°, provocando molte risate nella scena - il termine "palle grosse" ha assunto una nuova dimensione, come le battute sui social media.

McAdoo ha commentato nel suo blog: "Sono stato vittima di una collisione alla partenza. Mi ci è voluto quasi un giro per separare la mia moto da quella del mio compagno di squadra. Come quasi tutti sanno, un manubrio mi ha completamente strappato la parte anteriore dei pantaloni. È stato un momento chiave per me. Si trattava di uscire o di ricominciare la gara in quelle condizioni. Ho terminato l'ultima manche con i pantaloni completamente aperti. È stato doloroso! Ovviamente cancellerei tutto se potessi".

Risultato SX Detroit 250 Est:

1° Austin Forkner (USA), Kawasaki

2° Max Anstie (GB), Honda

3° Daxton Bennick (USA), Yamaha

4° Coty Schock (USA), Yamaha

5° Pierce Brown (USA), GASGAS

6° Jalek Swoll (USA), Triumph

7° Henry Miller (USA), Honda

8° Guillem Farres (E), Husqvarna

9° Marshal Weltin (USA), Yamaha

10° Chance Hymas (USA), Honda

...

15° Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

16° Haiden Deegan (USA), Yamaha

17° Gage Linville (USA), GASGAS

18° Tom Vialle (F), KTM

Classifica del campionato 250 SX Est dopo il primo round:

1° Austin Forkner (USA), Kawasaki, 25

2° Max Anstie (GB), Honda, 22, (-3)

3° Daxton Bennick (USA), Yamaha, 20, (-5)

4° Coty Schock (USA), Yamaha, 18, (-7)

5° Pierce Brown (USA), GASGAS, 17, (-8)

6° Jalek Swoll (USA), Triumph, 16, (-9)

7° Henry Miller (USA), Honda, 15, (-10)

8° Guillem Farres (E), Husqvarna, 14, (-11)

9° Marshal Weltin (USA), Yamaha, 13, (-12)

10° Chance Hymas (USA), Honda, 12, (-13)