Cameron McAdoo: Calças rotas - "Big Balls" a observar

O piloto da Kawasaki, Cameron McAdoo, causou agitação na classe 250cc Lites no Supercross dos Estados Unidos, em Detroit, porque terminou a final com as calças partidas e os órgãos genitais parcialmente à mostra, após uma queda.

Após o confronto em San Diego entre Jason Anderson e Jett Lawrence, o piloto de 250cc Cameron McAdoo (26) causou um grande alarido em Detroit. O piloto de fábrica da Kawasaki Pro Circuit esteve envolvido numa violenta colisão logo no início, que também incluiu Tom Vialle (Red Bull KTM).

McAdoo não sofreu ferimentos, mas as suas calças de corrida, incluindo a roupa interior especial MX por baixo, foram completamente rasgadas nas virilhas e eram claramente visíveis. Mesmo assim, McAdoo correu até ao fim da final com dores e terminou em 15º lugar, o que provocou muitas gargalhadas no local - a expressão "big balls" ganhou uma nova dimensão, com piadas nas redes sociais.

McAdoo comentou agora no seu blogue: "Fui vítima de uma colisão no início. Precisei de quase uma volta para separar a minha bicicleta da do meu companheiro de equipa. Como quase todos já sabem, um guiador rasgou completamente a parte da frente das minhas calças. Foi um momento chave para mim. Era uma questão de sair ou recomeçar a corrida naquele estado. Terminei toda a última corrida com tudo pendurado. Foi doloroso! Claro que apagaria tudo se pudesse."

Resultado SX Detroit 250 Este:

1º Austin Forkner (EUA), Kawasaki

2º Max Anstie (GB), Honda

3º Daxton Bennick (EUA), Yamaha

4º Coty Schock (EUA), Yamaha

5º Pierce Brown (EUA), GASGAS

6º Jalek Swoll (EUA), Triumph

7º Henry Miller (EUA), Honda

8º Guillem Farres (E), Husqvarna

9º Marshal Weltin (EUA), Yamaha

10º Chance Hymas (EUA), Honda

...

15º Cameron McAdoo (EUA), Kawasaki

16º Haiden Deegan (EUA), Yamaha

17º Gage Linville (EUA), GASGAS

18º Tom Vialle (F), KTM

Classificação do Campeonato 250 SX Este após a 1ª ronda:

1º Austin Forkner (EUA), Kawasaki, 25

2º Max Anstie (GB), Honda, 22, (-3)

3º Daxton Bennick (EUA), Yamaha, 20, (-5)

4º Coty Schock (EUA), Yamaha, 18, (-7)

5º Pierce Brown (EUA), GASGAS, 17, (-8)

6º Jalek Swoll (EUA), Triumph, 16, (-9)

7º Henry Miller (USA), Honda, 15, (-10)

8º Guillem Farres (E), Husqvarna, 14, (-11)

9º Marshal Weltin (USA), Yamaha, 13, (-12)

10º Chance Hymas (USA), Honda, 12, (-13)