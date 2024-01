RJ Hampshire (Husqvarna) remporte Anaheim-1

Le pilote officiel Husqvarna RJ Hampshire a remporté l'ouverture de la saison du championnat US Lites de la côte ouest au Angel Stadium d'Anaheim. Le rookie KTM Julien Beaumer, âgé de 17 ans, s'est montré étonnamment fort.

Coup d'envoi du championnat de la côte ouest américaine de la catégorie 250 au Angel Stadium d 'Anaheim (Californie). Julien Beaumer, 17 ans, qui a été engagé par l'équipe d'usine Red Bull KTM avant la saison 2024, a remporté le holeshot de la finale 250. Levi Kitchen, qui court cette année pour l'équipe Pro Circuit Kawasaki, a brièvement pris la tête de la course, mais Beaumer a répliqué et a pris la tête à son tour. Derrière lui, le pilote officiel Husqvarna RJ Hampshire se mettait déjà en position. Il a d'abord dépassé Kitchen et s'est imposé immédiatement après à l'intérieur contre Beaumer dans un virage à gauche.

Beaumer a néanmoins réalisé une performance étonnante lors de la finale d'Anaheim. Pendant les deux tiers de la course, le rookie s'est classé en P2 avant d'entrer dans les limites de la piste lors d'un duel avec Maximus Vohland et de retomber finalement en P6.

A partir du deuxième tour, RJ Hampshire a contrôlé la course depuis la tête et s'est imposé avec 3,1 secondes d'avance sur Jordon Smith(Yamaha). Kitchen a été relégué à la troisième place.

Pour sa première sortie avec l'équipe d'usine HRC,Jo Shimoda n'a pas pris un bon départ et a dû se frayer un chemin depuis le milieu du peloton. Au final, le Japonais favori a manqué le podium en se classant P4.

Nate Thrasher(Yamaha) s'est envolé lors du saut de wallcross et s'est blessé à l'épaule. Le pilote officiel Yamaha a dû être soigné sur le bord de la piste et transporté au centre médical. Phil Nicoletti(Yamaha) n'a pas pu prendre le départ de la finale suite à un problème technique survenu directement au départ.

Résultat du 250 West Supercross Anaheim 1

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

2. Jordon Smith (USA), Yamaha

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

4. Jo Shimoda (J), Honda

5. Maximus Vohland (USA), Kawasaki

6. Julien Beaumer (USA), KTM

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS

10. Carson Mumford (USA), Honda

11. Anthony Bourdon (F), Suzuki

...

21.(DNF) Nate Thrasher (USA), Yamaha

22e(DNF) Phil Nicoletti (USA), Yamaha

Classement du championnat 250 West après le 1er tour

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 25

2. Jordon Smith (USA), Yamaha, 22,(-3)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 20,(-5)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 18,(-7)

5. Maximus Vohland (USA), Kawasaki, 17,(-8)

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 16,(-9)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 15,(-10)

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 14,(-11)

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 13,(-12)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 12,(-13)

11. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 11,(-14)

...

21.(DNF) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 1,(-24)

22e(DNF) Phil Nicoletti (USA), Yamaha