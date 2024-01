RJ Hampshire (Husqvarna) vince Anaheim-1

Il Campionato USA della Costa Ovest 250cc ha preso il via all'Angel Stadium di Anaheim (California). Il diciassettenne Julien Beaumer, ingaggiato dal Red Bull KTM factory team in vista della stagione 2024, ha ottenuto l'holeshot per la finale della 250cc. Levi Kitchen, che quest'anno corre per il Pro Circuit Kawasaki Team, ha preso brevemente il comando, ma Beaumer ha contrattaccato e ha preso a sua volta il comando. Dietro di lui, il pilota ufficiale Husqvarna RJ Hampshire ha preso posizione. Prima ha superato Kitchen e subito dopo ha preso l'interno di una curva a sinistra contro Beaumer.

Beaumer ha comunque offerto una prestazione sorprendente nella finale di Anaheim. Il rookie è stato in P2 per due terzi della gara prima di cadere contro le barriere in un duello con Maximus Vohland e retrocedere in P6.

Dal secondo giro in poi, RJ Hampshire ha controllato la gara dalla testa e ha vinto con 3,1 secondi di vantaggio su Jordon Smith(Yamaha). Kitchen è sceso in P3.

Jo Shimoda non è partito bene nella sua prima uscita per il team HRC e ha dovuto lottare per farsi strada da metà classifica. Alla fine, il favorito giapponese ha mancato il podio in P4.

Nate Thrasher(Yamaha) è caduto sul salto del wallcross e ha riportato un infortunio alla spalla. Il pilota Yamaha ha dovuto essere curato a bordo pista e trasportato al centro medico. Phil Nicoletti(Yamaha) non ha potuto partecipare alla finale a causa di un problema tecnico alla partenza.

Risultati 250 West Supercross Anaheim 1

1° RJ Hampshire (USA), Husqvarna

2° Jordon Smith (USA), Yamaha

3° Levi Kitchen (USA), Kawasaki

4° Jo Shimoda (J), Honda

5° Maximus Vohland (USA), Kawasaki

6° Julien Beaumer (USA), KTM

7° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

8° Mitchell Oldenburg (USA), Honda

9° Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS

10° Carson Mumford (USA), Honda

11° Anthony Bourdon (F), Suzuki

...

21°(DNF) Nate Thrasher (USA), Yamaha

22°(DNF) Phil Nicoletti (USA), Yamaha

Classifica del campionato 250 West dopo il primo round

1° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 25° (DNF)

2° Jordon Smith (USA), Yamaha, 22°,(-3)

3° Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 20,(-5)

4° Jo Shimoda (J), Honda, 18,(-7)

5° Maximus Vohland (USA), Kawasaki, 17,(-8)

6° Julien Beaumer (USA), KTM, 16,(-9)

7° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 15,(-10)

8° Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 14,(-11)

9° Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 13,(-12)

10° Carson Mumford (USA), Honda, 12,(-13)

11° Anthony Bourdon (F), Suzuki, 11,(-14)

...

21°(DNF) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 1,(-24)

22°(DNF) Phil Nicoletti (USA), Yamaha