RJ Hampshire (Husqvarna) vence Anaheim-1

O piloto de fábrica da Husqvarna, RJ Hampshire, venceu a abertura da época do Campeonato da Costa Oeste de US Lites no Angel Stadium em Anaheim. O estreante da KTM Julien Beaumer, de 17 anos, teve um desempenho surpreendentemente forte.

O Campeonato da Costa Oeste dos EUA de 250cc arrancou no Angel Stadium em Anaheim (Califórnia). Julien Beaumer, de 17 anos, que foi contratado pela equipa de fábrica da Red Bull KTM para a temporada de 2024, fez o holeshot para a final de 250cc. Levi Kitchen, que este ano corre pela equipa Pro Circuit Kawasaki, assumiu brevemente a liderança, mas Beaumer contra-atacou e assumiu a liderança. Atrás dele, o piloto da Husqvarna, RJ Hampshire, assumiu a posição. Ele primeiro ultrapassou Kitchen e logo em seguida tomou a parte interna de uma curva à esquerda contra Beaumer.

Beaumer, no entanto, teve um desempenho surpreendente na final de Anaheim. O estreante esteve em P2 durante dois terços da corrida antes de embater nas barreiras num duelo com Maximus Vohland e acabar por cair para P6.

A partir da segunda volta, RJ Hampshire controlou a corrida a partir da frente e venceu com 3,1 segundos de vantagem sobre Jordon Smith(Yamaha). Kitchen caiu para P3.

Jo Shimoda não teve um bom começo na sua primeira saída para a equipa de trabalho HRC e teve de lutar pelo seu caminho a partir do meio do pelotão. No final, o favorito japonês não conseguiu chegar ao pódio em P4.

Nate Thrasher(Yamaha) caiu no salto do wallcross e sofreu uma lesão no ombro. O piloto da Yamaha teve de ser tratado na berma da pista e transportado para o centro médico. Phil Nicoletti(Yamaha) não pôde competir na final depois de um problema técnico logo no início.

Resultados 250 West Supercross Anaheim 1

1º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna

2º Jordon Smith (EUA), Yamaha

3º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki

4º Jo Shimoda (J), Honda

5º Maximus Vohland (EUA), Kawasaki

6º Julien Beaumer (EUA), KTM

7º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha

8º Mitchell Oldenburg (EUA), Honda

9º Ryder DiFrancesco (EUA), GASGAS

10º Carson Mumford (EUA), Honda

11º Anthony Bourdon (F), Suzuki

...

21º(DNF) Nate Thrasher (EUA), Yamaha

22º (DNF) Phil Nicoletti (USA), Yamaha

Classificação do Campeonato 250 Oeste após a 1ª ronda

1º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 25º (DNF)

2º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 22º,(-3)

3º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki, 20,(-5)

4º Jo Shimoda (J), Honda, 18,(-7)

5º Maximus Vohland (EUA), Kawasaki, 17,(-8)

6º Julien Beaumer (USA), KTM, 16,(-9)

7º Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 15,(-10)

8º Mitchell Oldenburg (EUA), Honda, 14,(-11)

9º Ryder DiFrancesco (EUA), GASGAS, 13,(-12)

10º Carson Mumford (EUA), Honda, 12,(-13)

11º Anthony Bourdon (F), Suzuki, 11,(-14)

...

21º(DNF) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 1,(-24)

22º(DNF) Phil Nicoletti (USA), Yamaha