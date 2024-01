Jordon Smith (Yamaha) remporte la course dans la boue

2ème manche du championnat US Lites Côte Ouest au stade ouvert Oracle de San Francisco : les pluies incessantes sur la côte ouest américaine avaient transformé le parcours en un désert de boue. Le leader du championnat RJ Hampshire(Husqvarna) a trébuché dès la ligne droite de départ de la finale et a été largement distancé. Le pilote officiel du Star Racing Yamaha Jordon Smith a pris la tête et a bénéficié de la meilleure visibilité dans les conditions difficiles de la boue. Sur la fin, Levi Kitchen (Kawasaki) s'est encore rapproché du leader Smith, mais ce dernier a gardé la main et a remporté la finale avec une courte avance de 0,9 seconde.

Jo Shimoda (Honda), qui comptait parmi les prétendants au titre cette saison et qui avait déjà connu des problèmes lors de l'ouverture de la saison à Anaheim, a pu remporter la première manche préliminaire devant le futur vainqueur Jordon Smith. Mais lors de la course finale, le Japonais s'est retrouvé coincé dans la boue profonde dès le premier tour et a dû abandonner la course.

Garrett Marchbanks s'est finalement imposé face à son coéquipier du Club MX, Phil Nicoletti, et est monté sur le podium.

Avec sa victoire à San Francisco, Jordon Smith a également pris la tête du championnat de la côte ouest américaine. Il mène avec cinq points d'avance sur Levi Kitchen. Le vainqueur d'Anaheim 1, RJ Hampshire, n'a pu que limiter les dégâts en se classant 9e après de nombreux problèmes et a reculé à la 3e place du classement.

La prochaine course du championnat de la côte ouest américaine aura lieu le week-end prochain à San Diego.

Résultat du 250 West Supercross San Francisco 1

1. Jordon Smith (USA), Yamaha

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

3. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

4. Phil Nicoletti (USA), Yamaha

5. Carson Mumford (USA), Honda

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki

7. Joshua Varize (USA), GASGAS

8. Hunter Yoder (USA), Kawasaki

9. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

10. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

...

18. Nate Thrasher (USA), Yamaha

19. Maximus Vohland (USA), Kawasaki

...

21.(DNF) Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS

22e(DNF) Jo Shimoda (J), Honda

Classement du championnat 250 West après le 2ème tour

1. Jordon Smith (USA), Yamaha, 47

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 42,(-5)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 38,(-9)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 35,(-12)

5. Carson Mumford (USA), Honda, 29,(-18)

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 27,(-20)

7. Julien Beaumer (USA), KTM, 27,(-20)

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 26,(-21)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 26(-21)

10. Joshua Varize (USA), GASGAS, 22,(-25)

11. Maximus Vohland (USA), Kawasaki, 20,(-27)

12. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 18,(-29)

13. Jo Shimoda (J), Honda, 18,(-29)