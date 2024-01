Jordon Smith (Yamaha) vence corrida na lama

A segunda ronda do Campeonato da Costa Oeste dos Estados Unidos no Oracle Stadium, em São Francisco, ficou atolada na lama depois de fortes chuvas. Jordon Smith (Star Racing Yamaha) venceu e assumiu a liderança da classificação.

Segunda ronda do Campeonato da Costa Oeste de Lites dos EUA no Oracle Stadium em São Francisco: A chuva persistente na Costa Oeste dos EUA transformou a pista num terreno lamacento. O líder do campeonato RJ Hampshire(Husqvarna) tropeçou na reta de partida da final e ficou muito para trás. O piloto de fábrica da Star Racing Yamaha, Jordon Smith, assumiu a liderança e teve a melhor visibilidade nas difíceis condições lamacentas. No final, Levi Kitchen (Kawasaki) aproximou-se do líder Smith, mas Smith manteve a visão geral e venceu a final por uma pequena margem de 0,9 segundos.

Jo Shimoda (Honda), que era um dos candidatos ao título esta época e que já tinha tido problemas na abertura da época em Anaheim, venceu a primeira manga à frente do eventual vencedor Jordon Smith. Na corrida final, no entanto, o piloto japonês ficou preso na lama profunda na primeira volta e teve de abandonar a corrida.

Garrett Marchbanks venceu o seu companheiro de equipa do Club MX, Phil Nicoletti, para terminar no pódio.

Com a sua vitória em São Francisco, Jordon Smith também assumiu a liderança do Campeonato da Costa Oeste dos EUA. Ele tem 5 pontos de vantagem sobre Levi Kitchen. O vencedor de Anaheim 1, RJ Hampshire, só conseguiu limitar os danos depois de vários problemas no 9º lugar e caiu para o 3º lugar na classificação.

A próxima corrida do Campeonato da Costa Oeste dos EUA terá lugar no próximo fim de semana em San Diego.

Resultados 250 West Supercross São Francisco 1

1º Jordon Smith (EUA), Yamaha

2º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki

3º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha

4º Phil Nicoletti (EUA), Yamaha

5º Carson Mumford (EUA), Honda

6º Anthony Bourdon (F), Suzuki

7º Joshua Varize (EUA), GASGAS

8º Hunter Yoder (EUA), Kawasaki

9º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna

10º Mitchell Oldenburg (EUA), Honda

...

18º Nate Thrasher (EUA), Yamaha

19º Maximus Vohland (EUA), Kawasaki

...

21º(DNF) Ryder DiFrancesco (EUA), GASGAS

22º(DNF) Jo Shimoda (J), Honda

Classificação do Campeonato 250 Oeste após a 2ª ronda

1º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 47

2º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki, 42,(-5)

3º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 38,(-9)

4º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 35,(-12)

5º Carson Mumford (EUA), Honda, 29,(-18)

6º Anthony Bourdon (F), Suzuki, 27,(-20)

7º Julien Beaumer (USA), KTM, 27,(-20)

8º Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 26,(-21)

9º Hunter Yoder (EUA), Kawasaki, 26(-21)

10º Joshua Varize (USA), GASGAS, 22,(-25)

11º Maximus Vohland (USA), Kawasaki, 20,(-27)

12º Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 18,(-29)

13º Jo Shimoda (J), Honda, 18,(-29)