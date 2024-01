Nate Thrasher (Yamaha) vince a San Diego

Anche la terza prova del Campionato USA della Costa Ovest a San Diego (California) si è svolta in condizioni difficili di fango. Il pilota ufficiale Star Racing Yamaha Nate Thrasher ha vinto davanti a Garrett Marchbanks.

Terzo round del Campionato USA della Costa Ovest nel fango di San Diego: RJ Hampshire(Husqvarna) ha conquistato l'holeshot in finale e ha condotto la gara per 7 giri, ma dopo un errore il pilota del Club MX Yamaha Garrett Marchbanks, che era partito bene, è riuscito a prendere il comando.

Marchbanks, che era in buona forma, aveva già vinto la seconda manche ed è stato in grado di mantenere il comando per 5 giri nella finale, prima di essere sfortunatamente trattenuto da un doppiato nei profondi solchi, di sbagliare una combinazione di salti e di dover cedere il comando al pilota Star Racing Yamaha Nate Thrasher.

RJ Hampshire, che stava lottando per il podio fino al penultimo giro, è scivolato in una curva a sinistra alla fine, è finito a terra ed è scivolato in P6. Nate Thrasher ha vinto la finale con 1,2 secondi di vantaggio sul pilota privato Garrett Marchbanks.

Jordon Smith era a 5,1 secondi di distanza in P3 al traguardo. È riuscito a difendere la sua leadership nel Campionato USA Costa Ovest e guida la classifica con 8 punti di vantaggio in vista del quarto round di Anaheim.

Il pilota giapponese HRC Jo Shimoda ha avuto ancora una volta problemi con le partenze a San Diego e ha lottato per risalire dalla P10 al 4° posto finale. Shimoda è così salito al 7° posto in classifica a San Diego.

Il pilota Pro Circuit Kawasaki Maximus Vohland non è partito dopo un incidente nelle prove.

Risultato 250 West Supercross San Diego

1° Nate Thrasher (USA), Yamaha

2° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

3° Jordon Smith (USA), Yamaha

4° Jo Shimoda (J), Honda

5° Levi Kitchen (USA), Kawasaki

6° RJ Hampshire (USA), Husqvarna

7° Mitchell Oldenburg (USA), Honda

8° Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS

9° Hunter Yoder (USA), Kawasaki

10° Anthony Bourdon (F), Suzuki

...

DNS: Maximus Vohland (USA), Kawasaki

Classifica del campionato 250 West dopo il 3° round

1° Jordon Smith (USA), Yamaha, 67

2° Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 59,(-8)

3° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 57,(-10)

4° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 54,(-13)

5° Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 41,(-26)

6° Anthony Bourdon (F), Suzuki, 39,(-28)

7° Jo Shimoda (J), Honda, 36,(-31)

8° Carson Mumford (USA), Honda, 36,(-31)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 36(-31)

10. Julien Beaumer (USA), KTM, 33,(-34)