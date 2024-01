Nate Thrasher (Yamaha) vence em San Diego

A terceira ronda do Campeonato da Costa Oeste dos EUA em San Diego (Califórnia) também decorreu em condições difíceis de lama. O piloto de fábrica da Star Racing Yamaha, Nate Thrasher, venceu à frente de Garrett Marchbanks.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Terceira ronda do Campeonato da Costa Oeste dos EUA na lama de San Diego: RJ Hampshire(Husqvarna) fez o holeshot na final e liderou a corrida durante 7 voltas, mas depois de um erro, o piloto da Club MX Yamaha, Garrett Marchbanks, que também tinha começado bem, conseguiu assumir a liderança.

Marchbanks, que estava em boa forma, já tinha vencido a segunda bateria e foi capaz de manter a liderança durante 5 voltas na final, antes de ser, de certa forma, infelizmente, retido por um piloto que deu uma volta nas rampas profundas, falhou uma combinação de saltos e teve de entregar a liderança ao piloto da Star Racing Yamaha, Nate Thrasher.

RJ Hampshire, que estava a lutar por um lugar no pódio até à penúltima volta, deslizou numa curva à esquerda no final, foi ao chão e caiu para P6. Nate Thrasher venceu a final com 1,2 segundos de vantagem sobre o privado Garrett Marchbanks.

Jordon Smith estava 5,1 segundos atrás em P3 no final. Ele foi capaz de defender a sua liderança no Campeonato da Costa Oeste dos EUA e lidera a classificação com 8 pontos antes da 4ª ronda em Anaheim.

O piloto japonês da HRC Works, Jo Shimoda, voltou a ter dificuldades com os seus arranques em San Diego e lutou para subir da P10 para o 4º lugar na final. Shimoda melhorou assim para o 7º lugar da classificação em San Diego.

O piloto da Pro Circuit Kawasaki , Maximus Vohland, não partiu depois de um acidente nos treinos.

Resultado 250 West Supercross San Diego

1º Nate Thrasher (EUA), Yamaha

2º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha

3º Jordon Smith (EUA), Yamaha

4º Jo Shimoda (J), Honda

5º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki

6º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna

7º Mitchell Oldenburg (EUA), Honda

8º Ryder DiFrancesco (EUA), GASGAS

9º Hunter Yoder (EUA), Kawasaki

10º Anthony Bourdon (F), Suzuki

...

DNS: Maximus Vohland (EUA), Kawasaki

Classificação do Campeonato 250 Oeste após a 3ª ronda

1º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 67

2º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki, 59,(-8)

3º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 57,(-10)

4º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 54,(-13)

5º Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 41,(-26)

6º Anthony Bourdon (F), Suzuki, 39,(-28)

7º Jo Shimoda (J), Honda, 36,(-31)

8º Carson Mumford (EUA), Honda, 36,(-31)

9º Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 36(-31)

10. Julien Beaumer (EUA), KTM, 33,(-34)